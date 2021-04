“Estas situaciones que venimos explicando nos han traído este agotamiento. Pero es muy importante esta referencia que ya lo hemos trabajado que en el caso de las vacunas de Sinovac, existe también un periodo de tiempo entre la primera y la segunda dosis que puede ser más largo”, explicó el presidente Iván Duque.

Así mismo, el Gobierno envió un comunicado con las declaraciones del experto Carlos Álvarez, director de estudios covid-19 de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para Colombia. En él, Álvarez aseguró que, por ahora, la falta de inmunizadores de esa farmacéutica China “no pone en riesgo la efectividad de las vacunas”.

“Hay unas condiciones técnicas, logísticas y administrativas para la aplicación de las vacunas que van cambiando con el tiempo, entre esas, la aparición de nueva evidencia científica que pueda soportar la modificación del intervalo de su administración y esto puede ser incluso una ventaja para los programas de vacunación”, dijo el delegado de la OMS.

En ese sentido, Álvarez dio un parte de tranquilidad para los colombianos argumentando que, pese a que los primeros estudios de Sinovac concluyeron que el intervalo para la segunda dosis debería ser de 14 días, “después se demostró que podría ser de 28 días y ahora podría ser aún más largo, esto sin afectar su protección”.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, advirtió que no se trata de incumplimientos por parte de la compañía china, sino de que no ha llegado la fecha estipulada para el ingreso de nuevos biológicos. “El compromiso que se ha adquirido por parte de la empresa Sinovac es de proveer un número de vacunas presupuestado para el final del mes de abril de este año. Todavía no se ha cumplido ese plazo, de manera que todavía no hay un incumplimiento”, explicó el jefe de esa cartera.

Cabe recordar que, según información Oficial entregada por la Presidencia, dos nuevos lotes de vacunas contra la covid-19 llegarán durante este fin de semana al país. Se espera que para el próximo domingo 11 de abril arribe un cargamento con 500.000 vacunas de Sinovac y que también ingresen otras 250.000 dosis de Pfizer.

Por último, Álvarez enfatizó en la necesidad de recibir la segunda dosis aunque sea un par de días después de la fecha esperada, pues, en caso de no hacerlo, la vacuna no tendría la eficiencia necesaria para evitar casos graves de covid-19.

Pérdida de vacunas

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, reveló en su cuenta de Twitter cómo ha sido la pérdida de vacunas en el país. El ministro informó que en Colombia, con corte al 30 de marzo, se ha dado una pérdida de vacunas del 0,008%.

El funcionario resaltó que la pérdida global de vacunas está muy lejos del 5% a 10%, que se califica como una cifra aceptable según la Organización Mundial de la Salud.

La razón por la que más se ha dado la pérdida de vacunas es por la interrupción de la cadena de frío. Por esta razón, 1.736 dosis de vacunas están en cuarentena pendientes de un concepto del Invima que permita identificar si las dosis se vieron afectadas o no.

Las dosis también se han perdido por razones de farmacovigilancia o tecnovigilancia, razón por la que se han perdido 128 dosis de vacunas contra la covid-19.

Las demás dosis se han perdido durante la reconstitución del biológico (249), por la contaminación del biológico (48), por frascos o viales rotos (9), por errores en la manipulación (6) y por siniestro y robo (1).

A corte del 30 de marzo, en el país se habían perdido 2.176 dosis de vacunas contra la covid-19.