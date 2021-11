“Antes de que me dispararan yo conocía que me estaban persiguiendo y que me querían asesinar porque me habían hecho tres atentados graves. Dos veces me dispararon desde carros blindados, pero no alcanzaron a pegarme un solo tiro y otra vez cuando me encontraba en el Parque de la Milagrosa (en Medellín), por dispararme a mí, hirieron a una niña que se encontraba jugando. Yo no dimensionaba hasta ese momento la gravedad de las amenazas en mi contra, cuando me decían ‘piérdase guerrillero hijueputa’ pensaba que podía enfrentarme a ellos”, cuenta Gonzalo.

Y es que antes de que lograran dispararle, cuenta Restrepo, a Medellín la inundaban panfletos con fotos y nombres de estudiantes que los paramilitares amenazaban de frente.

“Cuando uno está joven se siente invencible, es muy idealista. Yo no les temía a las amenazas. Me dijeron que tenía que irme de la ciudad, perderme, que estaba avisado y en los panfletos que circulaban por ese entonces mi cara estaba tachada con una equis... Cuando por fin me dispararon, yo quedé como desorientado, caí al piso, pero no inconsciente y me toqué la cabeza y vi la sangre. Como ayudaba en el hospital también, sabía cómo tenía que hacer el procedimiento para que me atendieran, así que di las instrucciones y ahí si me desvanecí”, narra.

Los paramilitares se enteraron que no habían cumplido con su cometido y fueron hasta el hospital vestidos de médicos para terminar con el “trabajo”, por lo que Gonzalo tuvo que salir corriendo.