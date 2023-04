Guaidó salió del país rumbo a Miami, tras advertencia del canciller colombiano

Guaidó ya habría adquirido el pasaje de avión a Miami, por lo que el Gobierno colombiano, que quiere ejercer de mediador entre el chavismo y oposición, negó que “haya dispuesto un avión” para trasladarle.

Guaidó, que fue el detonante de la ruptura de relaciones bilaterales entre los dos países en 2019 después de que organizara una operación para llevar ayuda humanitaria a su país a través de Colombia, había pasado, supuestamente de forma ilegal, la frontera este lunes a pie.

“Acabo de llegar a Colombia, de la misma manera que lo han hecho millones de venezolanos antes que yo, a pie. He venido en el marco de la cumbre convocada por el presidente Petro para este martes 25 de abril”, anunció un comunicado publicado en la cuenta de Twitter de Guaidó, quien tiene prohibida la salida de Venezuela por tener abiertos múltiples procesos judiciales en su contra y no salía de su país desde febrero de 2020.

La Cancillería de Colombia insistió en que no había invitado “a este espacio al señor Juan Guaidó, por lo cual no se cuenta con su asistencia a la Conferencia”, ya que “es un espacio de encuentro con parte de la comunidad internacional”.

Al terminar la votación de la moción de censura en su contra en la Cámara de Representantes, el canciller de Colombia, Álvaro Leyva Durán lanzó una dura advertencia en contra de Juan Guaidó:

“No, no se sabe dónde está Guaidó. La verdad es que no se sabe, obviamente no es que quieran participar, no está invitado. Por ahí trascendió en algunas redes que yo lo había invitado. No conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él y naturalmente si no aparece, corre riesgos, porque entró en forma inapropiada y en Colombia cumplimos las leyes”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores.