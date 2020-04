Leonardo José Núñez es médico con 18 años de experiencia en salud pública y epidemiología. Referente nacional para la vigilancia epidemiológica de la fiebre amarilla, enfermedad de Chagas, síndrome febril ictérico, accidente ofídico, así como de enfermedades transmitidas por vectores y zoonóticas. Hizo parte del equipo que analizó e intervino en la epidemia del H1N1 en Colombia en el Instituto Nacional de Salud.

Igualmente participó con la de la Organización Mundial de la Salud en la elaboración del plan mundial de prevención y control de mordeduras de serpientes para el mundo. Es miembro del Colegio Médico Colombiano e integrante del comité gremial.

Actualmente se desempeña como asesor y docente en la Cruz Roja internacional seccional Cundinamarca y Bogotá.

El doctor Leonardo habló con Vanguardia acerca de la realidad de la pandemia en el país y en el mundo.

Regreso a la normalidad de algunos sectores del comercio en el país

Es importante tener en cuenta que inevitablemente nos toca levantar la cuarentena en algún momento y la propuesta de que se dé en manera gradual, es acertada. La pregunta es ¿cómo hacerlo? Para eso la OMS planteó seis puntos importantes a tener en cuenta cuando los países quieran levantar una cuarentena.

El primero es controlar la transmisión del virus y eso hace referencia a poder tener las medidas de distanciamiento social y las acciones preventivas que son vitales. Hay que hacer énfasis en que la responsabilidad no es solamente del gobierno, es también de los colombianos. Si yo mantengo mi distancia de 2 metros, si utilizo mi tapabocas y estornudo adecuadamente, si me lavo las manos, aporto muchísimo para que las personas no se contagien.

El segundo punto es tener la capacidad detectar, diagnosticar, aislar, tratar cada caso positivo y hacerles seguimiento.

El tercer punto es tener en cuenta que se deben minimizar los riesgos de brotes en lugares como centros de salud o residencias de adultos mayores.

El cuarto punto es que deben existir medidas preventivas en los lugares de trabajo, centros educativo, y espacios donde hay asistencia por parte de la sociedad de manera esencial.

El quinto factor es ser capaz de controlar el riesgo de los casos importados.

El sexto es muy importante y es que las comunidades estén totalmente educadas, comprometidas y capacitadas. En ese punto hay que ser un énfasis muy importante, entre todos podemos salir adelante.

Yo estoy seguro de que si los colombianos aplicamos las medidas de prevención, no tendríamos tantos casos de muertos y enfermos. Veamos el ejemplo de Italia, España y lo que está pasando acá mismo en Bogotá; No mantenemos la distancia, Hay personas que salen a la calle sin tapabocas.

Debemos aplicar acciones simples como evitar tocarnos la cara. Un ser humano en promedio, puede tocarse el rostro hasta 60 veces sin darse cuenta. Si nosotros hiciéramos las acciones de prevención, por lo menos la mitad o mucho más de los casos no existirían.

¿Qué tan cerca está la vacuna del Covid-19?

La Organización Mundial de la Salud, en una de sus alocuciones explicó que actualmente hay diferentes centros de investigación a nivel del globo terráqueo realizando la actividad para poder sacar adelante una vacuna rápidamente.

En el mejor de los casos se ha planteado que la vacuna puede estar en seis meses. En un término medio, podría estar en un año y si se extiende un poco más por dificultades o situaciones que disminuyan la velocidad de reproducción de la investigación, estaría en 18 meses.

Teniendo en cuenta el caso del tigre en Nueva York, ¿qué tan probable es que el Covid-19 se contagie en animales?

No solamente el tigre Nueva York ha sido afectado, también hay casos en Hong Kong. Hay un caso reportado de un gato en Bélgica con Covid-19. Se ha identificado que las mascotas adquieren el virus partir de personas que tengan la infección, por eso la recomendación es que con los animales también hay que mantener un distanciamiento si se llega a estar enfermo.

No hay pruebas de que las mascotas se desempeñen como un vector o un transmisor de contagio del virus hacia los humanos, no hay ninguna evidencia según las autoridades sanitarias de Estados Unidos. La recomendación es que si se tienen mascotas, se deben mantener alejadas de los integrantes del hogar si estos llegan a tener síntomas o si hay alguien levemente enfermo.

Medicamentos para prevenir y tratar de alguna manera el coronavirus

A nivel mundial, la OMS ha identificado medicamentos que se deben usar para el tratamiento que se produce por la enfermedad. En Colombia la Asociación Colombiana Infectología en conjunto con el Ministerio de Salud han sacado unas guías de manejo para personas infectadas con Covid-19, estos medicamentos son de exclusivo uso hospitalario y formulación médica.

En esto quiero hacer un énfasis muy importante porque he visto cómo personas solicitan medicamentos sin tener una prescripción. Es importante no automedicarse, porque no sabemos qué tipo de enfermedades básicas se tienen. Esto podría generar más problemas que soluciones.

La situación de Colombia frente a la enfermedad

Colombia, igual que muchos países del planeta, vive una situación nueva. Si nosotros vemos en la historia del planeta, es la primera vez en los últimos 100 años que vivimos una pandemia este tipo. La última fue la gripe aviar española que tuvo una magnitud gigante también. Aunque se venían haciendo preparaciones desde la enfermedad de H1N1, ningún país del planeta está totalmente preparado al 100%. Colombia viene tomando acciones de manera adecuada.

El primer caso fue anunciado el 6 de marzo, los cierres y la cuarentena se declararon el 25 de marzo, me pareció una medida adecuada. Hay que tener en cuenta que el tiempo que hemos

He estado en cuarentena obligatoria, se está usando en hacer preparaciones para las personas que lleguen enfermas.

Inevitablemente las medidas necesarias van a estar muy relacionadas con las capacidades de los países para responder a esta dificultad. Colombia ha venido tomando determinaciones de manera conjunta con diferentes sectores.

Poder saber si las medidas que se han tomado han sido suficientes o no, solo el tiempo lo dirá. Lo único que tenemos claro es que se están haciendo cosas y que la responsabilidad es también de la población, porque la salud pública es de todos, no solamente el gobierno es el responsable.

El temido ‘pico’ de contagios

Esta es una situación en la que hay varios modelos de cálculo estadístico para saber cuándo será picó el de los contagios. Lo que sí sabemos es que se va a dar más adelante la presentación de los casos porque en este momento estamos todos en cuarentena.

El pico va a depender de la capacidad que tengamos los colombianos de mantener las medidas de prevención. Con tan solo tres acciones, que parecen simples como lo son la distancia de 2 metros, el lavado de manos y el uso de tapabocas, vamos a disminuir el pico de contagios.

H1N1 vs Covid-19

El coronavirus en comparación con el H1N1, tiene una capacidad de transmisión muy rápida. Tiene una virulencia y una patogenicidad más alta de lo que tenía el H1N1 y eso nos está afectando bastante. Sumado a eso, el tema del comportamiento social para la realización de acciones de prevención, contribuye a que sea mucho más rápida la diseminación.

La característica primordial es que debemos hacer parte de la solución, no solamente debemos descargar a los gobiernos la respuesta al problema.

El papel de la OMS frente a la pandemia

En relación a esto hay que hacer una claridad y es que llevamos con el coronavirus tres meses y 23 días, las acciones que ha hecho la OMS han sido a la par de cómo se han ido presentando las situaciones. Algo muy importante es que la OMS tiene que ver, testear y analizar todo el contexto mundial. Esto hace que tomar una decisión no sea fácil.

Yo considero que se han tomado las medidas actualmente de manera acertada, todavía tendremos muchas que aprender y adoptar. Hay cosas en las que que no solamente la OMS, sino nosotros como personas, y los gobiernos podemos equivocarnos, pero de eso se trata de que podamos hacer lo mejor.

Reitero, el problema no es solamente tener la cantidad de hospitales o de lugares para atender enfermos, la mejor forma de disminuir la cantidad afectados es haciendo las medidas de prevención.