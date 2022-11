Habló funcionario de Migración que agredió a un pasajero

La mañana de este jueves se presentó un hecho de intolerancia en el aeropuerto El Dorado. Un funcionario de Migración Colombia agredió de manera violenta a un pasajero y todo quedó registrado en un video que grabó una testigo, quien lo compartió en redes sociales y rápidamente se hizo viral, causando indignación entre los ciudadanos.

A raíz de este hecho, la Procuraduría se pronunció y dijo que iba a abrir una investigación en contra de este sujeto que le propinó un puño y una patada al turista que aterrizaba en la ciudad de Bogotá.

El trabajador, identificado como Jaime Alonso Sánchez, rompió el silencio y le dio una entrevista a Blu Radio, en la que contó su versión de los hechos y aprovechó para disculparse por su actuar.

Según la versión de Jaime Alonso, el pasajero se acercó a Migración para realizar la detección biométrica pero el sistema no estaba funcionando, por lo que fue a reclamarle, dice él, de manera violenta y grosera porque hasta lo insultó.

“Me siguió insultando, me decía ‘usted para que está tripe no sé qué. Yo le digo que no me trate mal y le explico que no lo está haciendo bien y que tiene que hacer la fila. Siguió con palabras groseras, fuertes y en ningún momento le dije algo de racismo, nunca he tenido problemas de estos, eso es un invento”, insistió el funcionario.

El trabajador desmintió la versión de la víctima, Juan Ramón Camarillo Peñaranda, quien minutos antes al aire dijo que el señor lo había insultado y humillado, pues le hizo comentarios racistas.

Sánchez asegura que ahora teme por su vida, pues luego de que se hizo viral el video ha recibido amenazas de muerte. “Estoy revisando muchas amenazas. Me están amenazando y amenazando a mi familia, que no puedo volver al aeropuerto; imagino que serán conocidos del señor, no sé”.