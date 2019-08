“El humor cruel parece ser el más agudo y sabroso de hacer hasta que nos toca, para cerrar este día del humorista, hoy —martes— se me fue mi mamá, Lucía, 8 años batallando contra el cáncer”, fueron las primeras frases del sentido mensaje que escribió el comediante en su perfil de Instagram.

“Ojalá tuviera yo la mitad de su fuerza, tantos sueños que le quedé debiendo, su película, el libro de poesías, la serenata con Proculo, no alcancé. Pero lo que me enseñó estará conmigo siempre. Acompáñenme por favor con una oración para que Jesús me la reciba y desde el cielo siga sonriendo con mis estupideces”, concluyó el sentido mensaje de Hassam, acompañado de una foto de su mano entrelazada con la de su señora madre.

El humorista y su mamá siempre fueron muy cercanos. De hecho, el pasado Día del Padre le dejó un cariñoso saludo a Blanca Lucía. “Como ya he contado, no tuve un papá, pero mi madre, Lucía a punta de amor (y a veces chancla) me trasmitió todo el amor que le doy a mis hijas”, escribió, al tiempo que comentó que ella seguía “luchando por continuar en esta batalla que es vivir”.

Hace apenas 48 horas, Gómez Parra sorprendió a sus seguidores en redes sociales con el anuncio de que inició un tratamiento de quimioterapia contra el cáncer.

De acuerdo con la publicación, al comediante le habría sido diagnosticado mieloma múltiple (un tipo de cáncer de células plasmáticas, las cuales suelen encontrarse en la médula ósea).

“Al principio lloré, renegué, me rendí, hoy continúo aquí, no sé qué vaya a pasar. Pero mientras despierte cada día aún vivo, trataré de sonreír. Qué más”, asegura el humorista en la publicación en la que dio a conocer la enfermedad.

Este martes, cientos de personas le dejaron mensajes de apoyo, situación que Hassam no dejó de agradecer.