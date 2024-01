Hasta $1.300.000 de multa si consume drogas en espacio público en Medellín

El principal argumento de la administración para tomar la polémica medida es mantener a los menores de edad alejados de espacios donde se consuman drogas.

Sobre las críticas de quienes consideran que el decreto promueve la criminalización y estigmatización de los consumidores, Gutiérrez asegura que el enfoque con estos será de “atención de un problema de salud pública”. Añadió que con quienes el trato será diferente y agresivo será con “los que trafican con drogas y envenenan a nuestra niñez y a nuestros jóvenes”.

La decisión de Gutiérrez, que es trasversalmente opuesta al tratamiento y la visión del gobierno nacional sobre el tema, ha generado buenas reacciones en los sectores más conservadores.

Sin embargo, en sectores progresistas, incluso en algunos cercanos al movimiento político de Gutiérrez, ha generado críticas e inquietudes.

Es el caso por ejemplo del representante a la Cámara antioqueño Daniel Carvalho, quien ha sido uno de los principales promotores de la regulación del consumo de cannabis recreativo en todo el país.

“Pienso que alcalde se equivoca en su propósito, en los medios y en la forma ligera de mezclar diferentes temas (junta en la misma idea a consumidores, adictos, jíbaros y habitantes de calle). Además, sus disposiciones van en contra de lo establecido por la Corte Constitucional”, escribió Carvalho en su cuenta de X.

El congresista señala que en Colombia no está penalizado el consumo de sustancias psicoactivas y que el porte de la dosis mínima está amparado en la ley. En su opinión, con esta medida se estarían desprotegiendo los derechos de los consumidores, que deben estar asegurados, así como los de los niños, jóvenes y las personas que no consumen estas sustancias. “Las prohibiciones generales no son constitucionales”, aseguró Carvalho.

Por eso, en su opinión, la alternativa si se quiere alejar a los menores de edad de los consumidores de estupefacientes sin vulnerarles sus derechos, se podrían delimitar horarios y zonas donde se restrinja el consumo. “Las dinámicas de un parque no son las mismas en la mañana, las tardes y en las noches”, concluyó.

Información tomada textualmente de El Colombiano.