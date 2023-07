“¿Hasta cuándo más mentiras de la exministra?”: duro enfrentamiento entre Cecilia López y Carolina Corcho por reforma a la salud

La polémica reforma a la salud enfrentó de nuevo a dos exministras que se culpan mutuamente de haber hecho fracasar la coalición de Gobierno.

Se trata de las exjefas de la cartera de Salud, Carolina Corcho, y de Agricultura, Cecilia López, quienes salieron del Gobierno Petro en el remezón ministerial en el que también se fueron otros pesos pesados como el exministro de Educación, Alejandro Gaviria, y el de Hacienda, José Antonio Ocampo.

Como es bien sabido, la reforma a la Salud que planteaba Corcho tenía varios puntos polémicos e inamovibles que terminaron por fracturar la coalición –y hasta el gabinete– desde adentro, por lo que siempre se responsabilizó como la cabeza visible de ese fracaso a Corcho.

Sin embargo, la exministra de Salud dio un nuevo giro en esa explicación y argumentó que las cosas ocurrieron al revés, y que el caos ocurrió cuando varios exjefes de cartera empezaron a oponerse a las propuestas de Gobierno del presidente para el que trabajaban.

Puntualmente, Corcho se lanzó contra López, Gaviria y Ocampo. Sobre ellos dijo que, “la diferencia que hubo al interior del Gobierno con los tres exministros es que, tanto hoy como ahora, no estaban de acuerdo con las reformas del programa de gobierno del presidente Gustavo Petro por las que votó el pueblo colombiano. Fundamentalmente un desacuerdo con la reforma a la salud por parte de los tres”.

Por eso, reconoció que al interior del gabinete sí se gestaron “enfrentamientos muy fuertes” por los apoyos y críticas a la reforma a la salud. Un punto que se habían empeñado en negar diciendo que casi siempre hubo consensos.

Sin embargo, la exMinSalud fue más allá y criticó directamente a López, a quien señaló de defender la polémica Ley 100 de salud que tanto crítica el Gobierno Petro.

“No fue posible llegar a un consenso con ellos por su férrea defensa de la Ley 100 y del manejo privado de los recursos públicos de la salud”, dijo la exministra.

Ante esto, López le respondió con toda firmeza que nada de lo que Corcho estaba diciendo había pasado así.

“Lo que dice la ex ministra Corcho es falso. Jamás me he opuesto a las reformas de este gobierno; sí sugerí cambios porque el presidente me lo pidió. Llegamos a acuerdos que ella rompió al no incluirlos a último momento”, aseveró López.

Y continuó: “Por Dios, ¡no!; como será de falso que ignora que quien más atacó la Ley 100 fui yo, por eso renuncié con mi equipo al ISS, y escribimos un libro pronosticando lo que hoy se ve. Hasta cuando más mentiras de la exministra Corcho”.

Con todo eso, dos viejas escuderas de Petro dejaron ver una vieja pelea que, aún hasta ahora, le ha costado sangre al Gobierno, pues el desgaste político que generó la reforma a la salud se ha visto reflejado en menos apoyo para otros proyectos claves de Petro.