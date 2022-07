Con el luto de haber perdido en lo que va de este 2022 a 62 policías, 36 de ellos mientras estaban en servicio, la Policía logró identificar un sanguinario modus operandi de narcobandas como el Clan del Golfo para asesinar a los uniformados sin tener que participar de forma directa en estos crímenes.

El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía, le reveló que están subcontratando organizaciones con capacidad sicarial para atacar a los policías, especialmente en casos urbanos. Incluso, confirmó que en Medellín tienen un intermediario identificado con el alias de Chadú.

Vargas ratificó que el motor de esta criminalidad sigue siendo el narcotráfico, pero aseguró que “la lucha continúa”. Y pidió, además, retomar la fumigación aérea de cultivos de uso ilícito.

¿Qué está pasando con el Clan del Golfo y otros grupos, que ya han matado 62 policías este año, 36 estando en servicio?

“Han sido asesinados 18 por el Clan del Golfo, el resto por delincuencia común, el ELN, disidencias y otras organizaciones delincuenciales. ¿Qué pasa con el Clan del Golfo? Colombia sabe los resultados que han sido liderados por la Policía: la captura de “Otoniel”, la neutralización de “Marihuano”, 323 operaciones este año y 389 capturas: 98 cabecillas. También 40 integrantes han sido abatidos en operaciones, tanto militares como policiales. Hicimos 249 allanamientos y muchos más resultados con incautaciones de armas y de cocaína, entre otros. Además, estamos en operaciones contra “Chiquito Malo”, “Gonzalitos” y “Siopas”.

General, ¿qué pretende el Clan con esta ola de asesinatos?

“Dividir el esfuerzo que tenemos para evitar la captura de estos cabecillas antes del 7 de agosto. El Clan, y esto no es nuevo, nada nuevo, ha tenido siempre la intención de que se le reconozca como una organización no narcotraficante, lo sabemos desde hace más de seis años. Tenemos los elementos materiales y las pruebas sobre eso, de manera que esa intención de mostrarse como lo que no son, no es de ahora, es vieja. Pero es un grupo narcotraficante, de criminales, que ha desplazado, ha abusado de menores, ha producido muchísimas lesiones, trafica con estupefacientes y está con minería criminal”.

¿Esa organización se está vengando de la Policía?

“Tenemos los elementos para indicar eso. Hay una venganza específica criminal y narcotraficante contra la Policía. Por eso, han destinado no solamente para asesinar policías, sino para contratar a otras organizaciones para que los asesinen. Y también han asesinado a muchos soldados. Colombia no le ha mandado un sentido pésame al Ejército”.

Este “plan pistola” es calcado del que ejecutó el extinto Pablo Escobar, y hay información de que pagan hasta $5 millones por policía asesinado...

“En unos casos sí, en otros no. También hay casos en los que les pagan a organizaciones, entre 1 o 2 millones de pesos. Es una venganza. Es decir, ¿qué organización de delincuentes paga para que cometan esto? Delincuentes puros, narcotraficantes”.

¿A qué organizaciones están subcontratando?

“Hay una organización en uno de estos barrios en Medellín, a la que un cabecilla del Clan del Golfo contactó para eso. Esa persona habló con “Chadú”, quien es el cabecilla del grupo de delincuencia común organizado Ajizal, y le prometió un dinero criminal para causar daño a la Policía”.

¿Dónde más pasa esto?

“Están contratando organizaciones locales de Córdoba y el Bajo Cauca”.

¿Es cierto que “Chiquito Malo” y “Siopas” están enfrentados por el vacío de poder que dejó “Otoniel”?

“Sabemos que han intentado reunirse. “Siopas” quiere tener el monopolio del narcotráfico en el Pacífico y no le está reportando cuentas a “Chiquito Malo”. Y “Gonzalito” se ha reunido con otros narcotraficantes por su cuenta, sin avisarle tampoco a “Chiquito Malo” y a “Siopas”, lo que ha creado entre ellos disputas. En algunos temas tienen todavía comunicación, pero especialmente en temas de rentas criminales, narcotráfico y minería criminal tienen disputas por el territorio”.

General, en la frontera con Venezuela también hay una ola violenta con más de 220 muertos y patrullajes ilícitos en zonas como Tibú...

“Allá hay dos grupos delincuenciales perfectamente definidos: el Gaor 33 narcotraficante ‘Jhon Mechas’ y el ELN, con varios frentes. Eso lo tenemos con claridad, porque hay una disputa por los laboratorios y las rutas de narcotráfico hacia Venezuela. Y también han asesinado a soldados y policías en diferentes modalidades: ataque por sorpresa, francotiradores y artefactos explosivos. Pero el común denominador es el narcotráfico”.

¿El narcotráfico se está saliendo de control?

“Ya erradicamos 123.000 hectáreas (de cultivos de uso ilícito) el año pasado. Y este año la Policía está en alrededor de las 28.000 hectáreas erradicadas en dos modalidades: erradicación manual y con fumigación terrestre. También hemos roto cifras de incautación de clorhidrato de cocaína: la Policía sola el año pasado incautó 338 toneladas. Este año ya pasamos las 140 toneladas. Hemos capturado a muchísimos narcos puros e invisibles como ahora se llaman; varios de ellos ya han sido extraditados, como “Falcón”. La lucha continúa, pero sí hemos tenido problemas en la erradicación”.