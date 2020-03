Helicópteros no rociarán desinfectante contra coronavirus (Covid-19)

Varias cadenas sobre los efectos colaterales del Covid-19 [la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2] invaden las redes sociales y plataformas de mensajería de nuestros lectores.

Se recibieron dos solicitudes: la primera asegura que “esta noche a partir de las 11:00 pm (sic) nadie podrá estar en la calle cerrar puertas y ventanas” porque “5 helicópteros de la Fuerza aérea pulverizaran desinfectante como parte del protocolo para erradicar el Coronavirus“.

La segunda pasa un “aviso urgente” que advierte sobre unas personas que están “pasando por las casas a desinfectar por el virus y dar vacunas de la gripe por parte de Ministerio de Salud” pero “no es verdad, entran para robar“. La Unidad de Verificación de Datos y Fact-checking de Efecto Cocuyo buscó el origen de estas cadenas y pudo constatar que ambas son falsas y han pasado por otros países. Así fue como se llegó a esta conclusión.

No va a pasar un helicóptero

Un fragmento del contenido de la cadena se buscó textualmente en el buscador de Google. Se colocó lo siguiente: “helicópteros de la Fuerza aérea pulverizaran desinfectante como parte del protocolo para erradicar el Coronavirus, Difundir”. El uso de comillas como herramienta de búsqueda permite rastrear una frase en el orden que tienen las palabras.

Entre los resultados apareció una cuenta de Facebook de Honduras que había replicado el mensaje y que obtuvo 65 compartidos. La publicación se hizo el 16 de marzo de 2020 a las 5:56 p.m. El mismo procedimiento anterior se aplicó en el buscador de Twitter, que dio con más de una decena de cuentas que copiaron y pegaron el mismo texto. Algunos dudaban del contenido, otros buscaban confirmación.

En el buscador de Google se buscó un fragmento de la cadena pero sin las comillas, lo que arrojó como resultado varias notas de desmentidos de portales digitales españoles y dominicanos. De igual forma, más allá de la búsquedas, la cadena tiene señales claras que podrían indicar a los lectores su poca fiabilidad: no menciona fuente de información, el lugar en el que sucederá u otros detalles.

Tampoco hay una modalidad de robo

Se realizó el mismo ejercicio de búsqueda en Google y Twitter. En este caso, con la frase “están pasando por las casas a desinfectar por el virus”. De esta forma se encontró que el tuit más replicado con el mensaje fue el de la cuenta Plomo Parejo. Tuvo más de 2.600 réplicas.

El texto también fue reproducido en una página de Facebook del municipio colombiano Yumbo (del departamento del Valle de Cauca) y obtuvo 576 compartidos en menos de 24 horas, desde el pasado lunes a las 7:35 p.m. El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) no ha advertido sobre esta supuesta modalidad de robo en sus cuentas en redes sociales.

Este artículo fue publicado originalmente por Efecto Cocuyo el 17 de febrero de 2020. Este contenido es reproducido aquí como parte de #CoronaVirusFacts, un esfuerzo global liderado por la International Fact-Checking Network, IFCN (de la cual Colombiacheck es miembro), para combatir la desinformación al respecto del brote de coronavirus en el mundo.

