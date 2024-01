$!Hollman Morris contra las cuerdas: Estas son las denuncias que se radicaron en contra del subgerente de Rtvc

"No ha sido posible hacer equipo con la sugerencia de televisión pese a las múltiples propuestas ofrecidas de mi parte para que haya fluidez en los procesos adoptados al interior del canal están generando un desgaste que debilita la gestión propia", dice la carta.

Las quejas y denuncias en contra del Hollman Morris no han parado en las últimas horas. La directora del Canal Institucional, Lina Moreno, también remitió otra carta a la gerente de Rtvc, Nórida Rodríguez.

La directora del Canal Institucional también sostuvo en la larga carta que hace pocos días fue "increpada" por el mismo Hollman Morris: "Solo por mencionar uno de los casos, recientemente fui increpada por el subgerente de televisión, en relación a la campaña solicitada desde la Gerencia, se me cuestionó el no consultar previamente la realización de tal contenido con la subgerencia, desconociendo que para casos como este y el giro ordinario de la parrilla del canal propuse la realización de un seguimiento conjunto semanal o quincenal, que no fue concedido sin justificación.

Las denuncias ya fueron radicadas en la Procuraduría por la misma gerente de Rtvc, Nórida Rodríguez. Sin embargo, Hollman Morris no se ha pronunciado al respecto.