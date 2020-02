Como bien narró una hermana de la pequeña, el agresor aprovechó que la pequeña caminaba hacia el portón de la finca donde se reunía la familia para conducir a la pequeña de cuatro años hacia otro lugar, donde ejecutó el homicidio.

“Celebrábamos el cumpleaños de mi abuelo, por eso estábamos reunidos cuando el papá de la niña llegó, comenzó a ofrecerle papas, por eso ella se antojó de comer, nos percatamos de eso y optamos por no dejarla sola con él, después la invitó ir a la tienda para comprarlas, pero decidimos que la acompañara el abuelo”, relató la familiar a la hora de confirmar este trágico caso.

De ahí que, cuando el abuelo abría el portón de la finca, ese señor tomó del brazo a la pequeña y se la llevó, “cuando no enteramos de eso, empezamos la búsqueda de ambos. Eso fue como a las 11:00 de la mañana”.

“La gente nos decía que él recorría rápido la zona, pero no nos daban información precisa, después nos indicaron que había tenido un accidente, donde la niña resultó lesionada, pedimos ayuda a la Policía, pero nos dijeron que debía mostrarle el documento donde se establecía que el papá no se podía acercar a ella para poder ubicarlo, por eso continuábamos la búsqueda, luego me lo encontré él, le pregunté por la niña, me dijo que la buscara en la casa, fui allá pero ya no estaba”, agregó la hermana.

Pasaron las horas. Luego un campesino, mientras paseaba vacas por la zona veredal se encontró con el cadáver de la niña, dando así aviso a los familiares y a las autoridades. Eran alrededor de las 5:00 de la tarde cuando los seres queridos llegaron al sitio del hallazgo, confirmándose que si se trababa de la pequeña de cuatro años. Luego ayudaron al trasladado del cadáver hacia morgue del hospital local.

“La gente se indignó mucho cuando se confirmó la noticia del final de la menor, entonces empezó a buscar al hombre pero ya por la noche lo encontraron colgado de un árbol, ya no registraba signos vitales”, indicaron campesinos del sector que fue escenario del atroz crimen.

Después, los familiares confirmaron que el agresor, meses atrás, había amenazado a la mamá de la pequeña, diciéndole que le iba a volver la vida en un infierno, “por eso el caso fue denunciado ante las autoridades competentes, Fiscalía, comisaría de familia, Policía pero lastimosamente mire el final que se presentó”, acotó la hermana.

Otro homicidio

Y es que este caso se sumó al asesinato de una habitante de Calle en el municipio de Miranda, en el norte del Cauca.

En relación con esta situación, la Policía confirmó que la misma sucedió alrededor de las 8:30 de la noche de ese domingo, cuando Claudia Andrea Mayor Pérez, como se llamaba la víctima de 29 años de edad, permanecía en la cancha del barrio La Castellana. En ese momento, sujetos armados se acercaron a ella y le dispararon, causándole así la muerte.

“Era conocida cariñosamente como Andreita, era una chica que padecía trastornos mentales, aún así era muy reconocida acá porque era alegre, dicharachera, que no se metía con nadie, solo saludaba efusivamente y ya, por eso la forma como fue asesinada causó mucha tristeza entre los mirandeños”, relataron periodistas que laboran en este municipio del norte del departamento.

A estos dos casos se suma la misteriosa desaparición de Narly Gómez Jiménez, ama de casa del barrio La Ladera de Popayán que fue vista por última vez con su excompañero sentimental, un integrante del Ejército.

Según explicaron funcionarios del CTI de la Fiscalía, la familia optó por denunciar el caso al ver pasaban los días y no se tenía noticias de la joven, quien es oriunda del municipio de La Sierra, sur del Cauca.

“En la denuncia quedó consignado que el último día que la vieron, en compañía del excompañero sentimental, fue el 27 de enero, cuando salió de la casa con el ciudadano en mención, por eso se espera que él de más información de su paradero mientras se adelanta la búsqueda en los sitios por donde fue vista”, explicaron los investigadores.