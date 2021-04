De forma virtual, hoy, el Juzgado 28 con función de Conocimiento de Bogotá adelantará la audiencia de solicitud de preclusión, dentro del proceso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal.

En esta audiencia, que se adelanta desde las 8:00 a.m., las partes implicadas pondrán sus cartas y argumentos sobre la mesa, para que posteriormente la jueza 28, Carmen Helena Ortiz, decida si precluye o no el expediente, algo que no está previsto suceda hoy mismo.

Lea también: Los cuestionamientos que debe responder el fiscal Jaimes en audiencia de Uribe.

Entre las partes se encuentra la Fiscalía, que a través de su delegado Gabriel Jaimes, quien lleva el expediente de Uribe, pidió precluir la investigación; y, por el otro lado, el senador Iván Cepeda, el exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo, declarados como víctimas; y el delegado de la Procuraduría.

El abogado Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, señaló que a la instalación de esta audiencia acudirá la Fiscalía para presentar ante la jueza los argumentos de su solicitud de precluir la investigación, así como las demás partes que -con sus intervenciones- sentarán postura ante la petición del ente acusador.

Puede leer: Cuenta regresiva para Álvaro Uribe Vélez en su proceso judicial.

“Tanto la Fiscalía como la defensa de Álvaro Uribe Vélez y los declarados víctimas dentro de este caso tendrán derecho a intervenir en la audiencia y exponer ante la jueza sus argumentos”, explicó Bernate.

Ante ese panorama, Adolfo León Maya, docente del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas​ de la Universidad Eafit, dijo que independiente a cuál sea la decisión, las partes podrán hacer uso de recursos legales para apelar lo que determine Ortiz.

En ese contexto, el académico señaló que, si es el caso, será el Tribunal Superior de Bogotá el que se encargará de decir sobre este tema en segunda instancia, si las víctimas o el ente acusador apelan lo que determine la jueza.

“Sea cual sea la decisión de la jueza, esta no será la última palabra dentro del caso, pues la parte que esté inconforme puede apelar la decisión. Considero que lo que va a suceder es que la jueza pedirá un plazo de ocho o diez días para tomar lo que será su decisión definitiva”, apuntó Bernate.

Ayer, horas antes de esta audiencia, el senador Iván Cepeda volvió a cuestionar el motivo por el que el ente acusador, según él, no investigó la presunta relación de Uribe Vélez con la manipulación de testigos.

“Nosotros, por parte de la defensa de las víctimas, presentaremos argumentos de carácter demoledor con relación a estas formas de eludir la investigación de Álvaro Uribe en el proceso que cursa en la Fiscalía”, dijo el congresista.

Cabe resaltar que el exmandatario, quien junto a su defensa (liderada por el abogado Jaime Granados) siempre ha defendido su inocencia, enfrenta este proceso debido a una investigación que abrió la Corte Suprema en su contra en 2018 porque, al parecer, su entonces apoderado Diego Cadena habría buscado testimonios de exparamilitares presos para que entregaran un concepto desmintiendo su supuesto nexo con grupos al margen de la ley.