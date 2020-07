Hospital San Francisco de Asís en Chocó pone en funcionamiento extensión con 39 camas

“Hoy ponemos al servicio del hospital esta extensión que contará con más camas a disposición de todos los chocoanos. Comenzamos hoy con 18 camas y antes de terminar la semana estarán todas las 39 disponibles. 80 personas entre personal de salud y administrativo estará atendiendo esta extensión y de esta manera seguimos fortaleciendo la infraestructura de salud pública para que el departamento enfrente la emergencia sanitaria de mejor manera”, indicó Mena Sánchez.

En esta extensión serán atendidos pacientes con síntomas de afectación respiratoria en bajo o medio nivel de complejidad. En caso de registrar afecciones con nivel de complejidad alta, los pacientes serán remitidos a la sede central del San Francisco de Asís.

Para el funcionamiento de la extensión serán invertidos cerca de 90 millones de pesos mensuales.

En medio del anuncio de las nuevas camas, el gobernador denunció que, en un contrato reciente para adquirir equipos y camas eléctricas para la dotación de UCI, fueron entregadas 20 camas de segunda mano, con quince años de uso, además de diez monitores de bombas de infusión que incumplían requerimientos técnicos.

Tales fallas fueron identificadas por los biomédicos del hospital, que reportaron las irregularidades.

“El aspecto visual de las camas evidencia unas barandas pintadas y el tendido de la cama pintado lo que demuestra y hace referencia a que son camas re manufacturadas y no camas nuevas. Las camas de ese modelo Advance Hill Room ya no son camas que se fabriquen nuevas, este modelo es de hace 15 años. Las camas aunque son funcionales, por esta situación no es posible ni procedente hacer entrada formal al almacén y menos hacer uso de las mismas”, concluyó el gobernador Mena Sánchez.