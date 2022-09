Hoy definirán situación de Aída Victoria Merlano

Hoy será una jornada clave para el futuro de la influenciadora Aída Victoria Merlano, porque el ente acusador determinará si la envía a prisión o si puede ser cobijada por la medida de casa por cárcel.

Su madre, la exsenadora Aída Merlano, fue condenada por los delitos de fraude procesal, porte ilegal de armas y concierto para delinquir a una pena de 15 años de prisión. Sin embargo, ella está en Venezuela y es considerada como prófuga de la justicia colombiana.

Entre tanto, sobre su caso también se conoció que el video que muestra a la exsenadora caer desde la ventana usando sábanas para descender hasta el primer piso del edificio en el que se encontraba en una cita médica fue declarado como una prueba ilícita, lo que impediría (en términos jurídicos) que este sea utilizado como material probatorio formal.

Es una venganza

La influenciadora Aída Victoria Merlano asegura que la condena en su contra por facilitar la fuga de su mamá, la exsenadora Aída Merlano, “es una venganza”.

Así lo aseguró en una entrevista con el periodista Daniel Coronell en la que habló de los casos que tiene la Fiscalía en su contra y por los que podría terminar en prisión por una pena que sería, incluso, más alta que la que ahora pesa contra la exlegisladora.

“Evidentemente aquí hay una venganza en contra de mi mamá (...) A mí me están instrumentalizando desde el momento en el que mi mamá se fugó”, afirmó Aída Victoria en esa conversación.

Agregó que espera una condena de entre 15 y 9 años de privación de la libertad en centro carcelario. Sin embargo, considera apelar la decisión que tome la justicia. “Yo no entiendo de qué manera mi conducta aparente podría agraviar a alguna persona”, comentó.

La generadora de contenidos tiene más de 3,5 millones de seguidores en Instagram, red social desde la que rifa dinero, hace videos virales y retos que circulan por las redes. En TikTok tiene 1,1 millones de seguidores y esa, según ella, es su actividad económica.

“Mañana (hoy) me pueden condenar y yo estoy en mi casa en Barranquilla, no me estoy escapando, no me fui a otra ciudad. Estoy en mi casa”, aseguró Aída Merlano, quien espera la determinación del ente acusador sobre su proceso.

¿De dónde sale la plata de Aída Victoria Merlano?

Sobre ese punto, la influenciadora sostiene que los bienes que tiene (como una camioneta que es de su propiedad y otra más que le regaló a su padre) han sido adquiridos con el trabajo que hace en las plataformas virtuales.

“Para que a mí me condenaran tendrían que demostrar que tuve un incremento en mi patrimonio de manera injustificada (...) La forma en la que yo adquirí los bienes fue a través de una donación hecha por mi mamá”, puntualizó.