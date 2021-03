La investigación surgió a raíz de las denuncias hechas por The New York Times sobre supuestos memorandos internos que privilegiaban las bajas por parte de los grupos armados ilegales, como mecanismo para medir el éxito en la labor de las divisiones del Ejército. Esta situación implicaría el riesgo de revivir una política que en el pasado llevo a la existencia de los llamados ‘falsos positivos’.

Sin embargo, el organismo de control, este jueves, afirmó que no encontró evidencias de que Martínez haya presionado o exigido cumplir unas metas mínimas de bajas, capturas o desmovilizaciones.

Vivanco, por su parte, afirmó que esta decisión desconoce todas las pruebas que existen en el proceso y es una muestra, según él, de la incapacidad de las autoridades colombianas para examinar a sus propias fuerzas de seguridad.

Lea también: Procuraduría archiva proceso disciplinario contra excomandante del Ejército.

En una serie de tweets, explicó que la decisión de la Procuraduría está basada en 12 testimonios escritos de generales en servicio activo que respaldan a su comandante, como sería de esperar.

El Ministerio Público, afirmó, “no interrogó al General Nicacio Martínez, no analizó seriamente los documentos militares que dio a conocer el New York Times, y no solicitó testimonios confiables de soldados del Ejército, que son quienes cumplen las órdenes”.

Según Vivanco, las autoridades colombianas “han preferido respaldar a sus integrantes de mayor rango, referirse a los agentes rasos implicados en abusos como “manzanas podridas” y seguir como si no pasara nada”.

Martínez se retiró del Ejército en diciembre de 2019, alegando motivos personales.