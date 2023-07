“Vamos a tener un problema en términos de la disponibilidad de mano de obra, por lo que será más complejo para las empresas encontrar a esos trabajadores eficientes y disponibles. Pero, obviamente, eso se puede sustituir con un progreso tecnológico, entonces sería un problema en el mediano plazo únicamente en la medida en que las empresas no hagan la suficiente innovación tecnológica que les permita sustituir esa mano de obra que no va a encontrar en el mercado por tecnología, garantizando una eficiencia y una disponibilidad de producto”, acota el economista Óscar Pérez.

De acuerdo con el docente de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Gran Colombiano Óscar Eduardo Pérez, a mediano plazo tendremos un problema: la baja tasa de reemplazo de la población trabajadora, es decir, que a medida que se vayan pensionando las personas, no se encontrará una suficiente cantidad de población que ingrese al mercado laboral. O sea, todos los niños que están dejando de nacer hoy, será población trabajadora que no vamos a tener en 20 años aproximadamente.

Estas situaciones no son buenas ni malas, son una señal de que la sociedad colombiana está experimentando la llamada transición demográfica, que es un síntoma de un país de ingresos medios, explica Julio César Alonso, director del Centro de Investigación en Economía y Finanzas de la Universidad Icesi.

Durante los últimos diez años en Colombia ha habido un decrecimiento sostenido de la tasa de natalidad. Esto ha sido más marcado desde 2018 y, en particular, en el 2022. El año pasado hubo una reducción del 7,5 % frente al 2021, “una cifra histórica teniendo en cuenta que en el último decenio las reducciones interanuales oscilan entre -2,1 % y 1 %”.

Estamos hablando de un problema en el muy largo plazo, complementa el economista Óscar Eduardo Pérez, “porque al haber una menor cantidad de trabajadores disponibles en el mercado, las tasa de cotización, los aportes a los sistemas de seguridad social y demás, se reducen y no habrá un flujo de ingresos lo suficientemente elevado como para pagar las pensiones de toda la población, que al mismo tiempo, como viene aumentando la expectativa de vida, pues va a tener un periodo de pensión un poco más extenso. En ese sentido, hablamos de un problema en términos de la sostenibilidad de sus sistemas de seguridad social, en un período de 30 o 40 años”.

Para el economista Julio Alonso, de la Universidad Icesi, la tendencia de la baja natalidad tendrá implicaciones sobre el sistema pensional. “En este caso, un sistema de prima media donde todos ponemos y todos sacamos de la misma olla los recursos, no va a poder seguir, va a haber un problema de financiación, pues cada vez habrá, proporcionalmente, menos personas jóvenes poniendo en la olla y más personas sacando de la misma, a menos que se eche mano del presupuesto nacional”.

Si la tendencia de la reducción del número de nacimientos en el país se mantiene no se necesitarán tantos jardines infantiles, colegios, como antes y es una gran oportunidad, opina Alonso, para que el sistema de educación empiece a pensar no solamente en cubrir a todos los niños sino, en la calidad de la educación.

“Y en las universidades tendremos menos personas que lleguen al sistema de educación superior, entonces no vamos a observar esos crecimientos grandes en la matrícula como se veía en las décadas pasadas y eso va a empezar a caer y se va a estabilizar”.

4. Cambiará dinamismo de los negocios

En los primeros años se irán impactando los negocios que ofrezcan bienes y servicios para bebés e infantes como jardines infantiles, alimentos, ropa, pañales, juguetería, etc. Estos seguirán existiendo, pero no van a tener el mismo dinamismo que tenían antes, porque su mercado objetivo no va a crecer en el mismo ritmo que tenía, anota el docente Julio César Alonso, de Icesi.

“Cuando estos niños que están naciendo ahorita lleguen a los 15 años, empezaremos a ver efectos sobre otras industrias como, por ejemplo, la de entretenimiento (conciertos, cine, teatro, discotecas).

5. Dificultad para construir tejido social

En términos sociales, anota el economista Óscar Eduardo Pérez, habrá una mayor dificultad para construir tejido social. “El hecho de que las familias tengan un menor número de hijos o decidan no tenerlos, reducirá la interacción de los individuos. Esa interacción que se da en el seno familiar y que permitiría, obviamente, una mayor sociabilidad; al no darse esta, se va a hacer un poco más difícil la construcción de tejido social, entonces tendremos en el mediano y largo plazo, una sociedad un poco más desintegrada e individuos más solos, con familias mucho más pequeñas, población flotante que, al no tener ese vínculo familiar aquí con el país, sería población que más fácilmente va a migrar. Entonces, ya vamos a empezar a ver una movilidad poblacional muchísimo más elevada”, concluye Pérez.

Políticas públicas

Clara Pardo, profesora de la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad del Rosario manifiesta que hay que analizar hasta dónde podríamos en Colombia tolerar la reducción de la natalidad, cuál sería el punto de equilibrio.

Se debe tener presente, dice, que las nuevas generaciones no quieren tener hijos y eso se tiene que considerar para generar políticas públicas.

En los países desarrollados, explica Pardo, se incentiva a las familias a tener hijos con ciertas condiciones: les dan un subsidio por cada hijo, se les ayuda en temas de manutención, de educación, deducciones de impuestos y se ofrecen paquetes a familias para que vayan a esos países y tengan empleo, educación gratuita para sus hijos y más.