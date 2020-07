Imprudencia que terminó en tragedia: 7 muertos y 50 heridos

Al menos 7 muertos y 50 heridos dejó la explosión de un vehículo que transportaba gasolina que se volcó en la carretera entre Barranquilla y Santa Marta, a la altura de Tasajera, informaron las autoridades.

Las causas del volcamiento del camión hasta el momento son materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito.

Sin embargo, el conductor del vehículo, Manuel Enrique Cataño Hernández, que sobrevivió a la tragedia, dijo en un medio de comunicación que perdió el control porque se le atravesó un animal.

Una vez ocurrió el accidente, habitantes del lugar, al percatarse de lo sucedido, corrieron hasta donde se encontraba siniestrado el vehículo y con galones y pimpinas en manos procedieron a sacar el combustible del vehículo, sin medir el peligro al que se enfrentaban, dijeron testigos.

Un familiar del conductor también relató que “él le decía a la multitud que no se metieran, que no se acercaran porque era gasolina. No hicieron caso y tampoco le hicieron caso a los policías que estaban en el lugar“.

Los heridos

El alcalde del municipio de Puebloviejo, Fabián Obispo Borja, explicó que la mayoría de los quemados en el accidente de Tasajera fueron remitidos a clínicas en Santa Marta y Valledupar, debido a la gravedad de las lesiones.

Agregó: “Vamos a llevarles auxilios funerarios a las familias de las sietes víctimas y toda la atención de salud para salvaguardar la vida de los quemados”.