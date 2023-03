Imputan a falso veterinario que ahorcó a una mascota en vez de aplicarle la eutanasia

Un hombre que se hacía pasar como veterinario fue imputado por el delito de maltrato animal agravado tras ahorcar a una canina de raza pequeña, luego de que sus dueños pagaran por una eutanasia.

Tras los hechos ocurridos en la ciudad de Ibagué, la Fiscalía General de la Nación señaló a Carlos Ferney Zabala Portela como “posible responsable del grave e injustificado sufrimiento ocasionado a una canina llamada ‘Lulú’”.

Según la investigación del ente acusador, los dueños de la mascota acudieron a una veterinaria el pasado 31 de agosto de 2022 e internaron a Lulu para que le fuera practicada la eutanasia humanitaria debido al deteriorado estado de salud.

Una vez se retiraron del lugar, “Zabala Portela ingresó a la perrita al consultorio y, al parecer, le aplicó un tranquilizante y la ahorcó con un torniquete. Posteriormente, guardó el cuerpo en una bolsa plástica negra y lo entregó”.

Rumbo al lugar donde sería sepultada, los propietarios de la mascota se percataron que todavía estaba con vida; sin embargo, murió después de unos minutos. Fue ahí cuando sospecharon del procedimiento veterinario e indagaron por los maltratos que sufrió Lulu dentro de ese consultorio.

Así las cosas, la familia denunció a Carlos Ferney Zabala Portela quien, además, no tenía un título profesional para ejercer la medicina veterinaria.

“Los elementos de prueba indican que el procedimiento practicado fue desproporcionado y no era el indicado. Adicionalmente, evidenciaron que el supuesto veterinario no ostentaba título profesional y no estaba certificado para realizar este tipo de intervenciones”, concluyó el ente acusador.

Por ese mismo delito de maltrato animal, la Fiscalía General de la Nación también imputó a otro hombre que habría agredido a su animal de compañía.

Tal como lo describió la autoridad judicial, el 15 de diciembre de 2019, en un conjunto residencial de Bogotá, Andrés Fernando Concha habría maltratado brutalmente a su perrita Sahory.

En el curso de esa investigación, “se constató que este hombre sacó al animal a una zona común y, de manera injustificada, presuntamente lo arrojó fuertemente contra el piso y lo arrastró con la correa causándole una fractura en el fémur”.

Tras la imputación de la Fiscalía, Andrés Fernando Concha aceptó los cargos por maltrato animal.