Los hechos por los que imputan al uniformado ocurrieron el pasado 28 de abril, en el marco del primer día de Paro Nacional y se presentaron durante las manifestaciones registradas en la capital vallecaucana.

De acuerdo con la investigación y el material de prueba recaudado, el uniformado al parecer accionó su arma de dotación contra el menor, aparentemente, después de que Agredo lo golpeó con el pie. Debido a la gravedad de la herida, el joven falleció.

El fiscal del caso aseguró en la audiencia que “en ese sitio se estaban presentando unos actos de alteración del orden público, esto en el marco del paro nacional del 28 de abril pasado y una vez en dicho sitio y estando subido en la motocicleta asignada para el servicio, recibe una patada por parte del adolescente, ante lo cual este señor le dispara con su arma de fuego de dotación, en dos ocasiones”.

La Fiscalía hizo énfasis en que el crimen no se trató de un acto de legítima defensa, ni tampoco el oficial actuó en ejercicio de sus funciones. “Se encuentra también que Luis Ángel Piedrahita Hernández, al ejecutar la anterior conducta, no estuvo amparado por ninguna causal de justificación, de aquellas que autoriza el articulo 32 del código penal, en concreto, la realización de dicho comportamiento, no está cobijado en una legítima defensa, sino que por el contrario el ataque mortal efectuado en contra de la humanidad de su víctima se constituyó una acción completamente antijuridica”.

Otro elemento probatorio que utilizó la Fiscalía en contra del uniformado, fue el peritaje de las vainillas ubicadas en el lugar donde ocurrieron los hechos, en la audiencia se dijo que “estos dos proyectiles resultaron ser uniprocedentes, en el cotejo comparativo con el arma SP0131038 y que al cotejar ese número serial con la información que ofreció el teniente, se encuentra que esa arma fue entregada ese día para el servicio de Luis Ángel Piedrahita Hernández”.

Al patrullero le fue imputado el delito de homicidio agravado, cargo que no fue aceptado. No obstante, en las próximas horas, un juez de control de garantías decidirá sobre la situación jurídica de Piedrahita.