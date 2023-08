$!¡Indignante! Joven de 22 años fue víctima del 'paseo millonario' dentro de un taxi en Bogotá

Para Juan Manuel la pesadilla empezó la tarde del domingo 20 de agosto en Chapinero. “Ese día yo tenía que llegar a La Calera, traté de pedir varias veces un carro por aplicación, pero no lo logré porque estaba lloviendo muy duro. Como tenía afán, le saqué la mano al primer taxi que pasó, me subí y le dije que por favor me llevara a La Calera. Hasta ahí todo normal, no había nada que me hiciera sospechar”, nos contó el joven que tomó el taxi en cuestión cerca de las 6:30 de la tarde en la Carrera 11 con Calle 84A.

Cuando el taxi cambió el recorrido, Juan Manuel supo que algo malo pasaba. “Cuando llegamos al desvío para tomar la vía a La Calera, el conductor giró hacia la derecha y tomó la Circunvalar. Fue ahí cuando yo le pregunté por qué había hecho eso y me mostró un cuchillo. Cuando yo me subí ni siquiera noté que el asiento del copiloto estaba reclinado y resulta que justo ahí se estaba escondiendo un tipo, que salió apenas me amenazaron con el cuchillo”.

Acto seguido, le pidieron el teléfono a su víctima. “Lo primero que hicieron fue desactivar el GPS del celular. Luego revisaron todas mis aplicaciones y me pidieron la clave del Nequi. El tipo me obligó a hacer una transacción a otra cuenta de Nequi por $8 millones. Simultáneamente, se comunicaban con otro tipo que estaba en un cajero e iba sacando la plata. Los tipos, además, me preguntaron la marca de mi chaqueta, de mi camisa y estaban pendientes si tenía reloj; es más, iban hasta por mis zapatos”, contó.

40 minutos de terror

En un momento del recorrido, cuando llevaban aproximadamente 20 minutos, uno de los delincuentes le puso una gorra en la cabeza con el fin de desorientarlo. El tenebroso recorrido culminó 40 minutos después, en un desconocido paraje de San Cristóbal, cerca de las 8:30 de la noche de ese domingo.

“Yo inexplicablemente reaccioné muy tranquilo, solo les pedía el favor de que no me robaran ni mis papeles ni mis zapatos. Algo extraño que pasó es que cuando me iban a botar por ahí en cualquier lado, el tipo que iba en el asiento de atrás conmigo se me acercó y me dio una especie de pico en la mejilla, mientras me decía que me había portado muy bien y muy tranquilo”, nos contó en medio de una risa nerviosa el joven agredido.

Esa misma noche la víctima interpuso la correspondiente denuncia ante las autoridades y se comunicó con Nequi para ponerlos en conocimiento de la situación.

“Rastreando el número de cuenta al que los ladrones transfirieron mi dinero, nos dimos cuenta que la persona titular, al parecer, ya había estado vinculado a investigaciones por el mismo delito y, al parecer, haría parte de una reconocida banda dedicada al paseo millonario. Ojalá esto sirva para que los agarren”.