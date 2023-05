“Fiscal Barbosa se extralimita”

Karol Galindo, Colprensa.-

Desde Brasilia, Brasil, y por medio de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro se refirió a la difícil relación que tiene con entidades como la Fiscalía y la Procuraduría General.

En el caso de la Fiscalía, el mandatario aseguró que el fiscal Francisco Barbosa se extralimita de sus funciones.

“El problema es con un fiscal que adquiere actitudes sediciosas y extralimita sus funciones solo porque solicité, de acuerdo a la constitución, un informe sobre las investigaciones de asesinato sistemático de personas, que constituye un crimen de lesa humanidad”, expresó Petro en su cuenta de Twitter.

Al cierre de su agenda del día en Brasil, el presidente Petro se refirió a la inspección de vigilancia que adelantó El CTI de la Fiscalía en el edificio Luis Carlos Galán y a los alrededores de la Casa de Nariño, por orden del fiscal Francisco Barbosa.

“No, es lo mismo que pasó en Perú. Digamos, él puede investigar todo lo que quiera, no hay problema. Pero yo le he solicitado un informe, que la Constitución Nacional me autoriza, para que nos diga en qué han avanzado las investigaciones penales sobre el sinnúmero de asesinatos que de manera sistemática se han cometido en Colombia, específicamente en la región Caribe y con diversas organizaciones, entre ellas el Clan del Golfo”, recordó.

Sobre la procuradora Margarita Cabello, Petro aseguró que se les están quitando los derechos a congresistas del Pacto Histórico.