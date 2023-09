Asegura, que en su visita a las playas de Marbella fue blanco de un “depravado sexual”, la información la dio a conocer a través de sus historias en Instagram.

Mientras practicaba yoga en horas de la mañana, un hombre se acercó a ella, sin embargo, la mujer no se inmutó y continuó con sus estiramientos y meditaciones.

“Yo estaba meditando tranquila en la playa, eran casi las 7 am, cuando de la nada se me acerca un señor, habitante de calle. No le paro bolas y sigo con mis audífonos. Si no es por una señora y mi mamá que me sacuden, no me doy cuenta de que el señor se estaba masturbando a muy pocos metros”, dice Camargo.

Fue otra mujer que transitaba por la zona, quien la alertó de que ese hombre se estaba masturbando junto a ella. No solo eso, esa misma mujer que la salvó de una agresión sexual más grave confesó que había sido violada en esa misma playa.

“No había un solo policía en la playa, nos fuimos rápido con mi mamá. La señora dijo que a ella la habían violando en esa playa de Marbella, agrega, uno como mujer cree que va a una playa y esta segura, pero hay violadores”, añade la joven.

El Universal contactó a la Policía Metropolitana de Cartagena para obtener información o reporte sobre este caso. Pero hasta el momento no hay un informe oficial por parte de la Institución.