Inseguridad en Colombia: cada 40 minutos asesinan a una persona

Según dice el informe, el hurto y las extorsiones son dos de los delitos que más han registrado un incremento en este primer semestre del 2023 en comparación al mismo periodo del 2022.

Mientras el primer delito registró un aumento del 23% con 189.358 casos, el segundo contabilizó un incremento del 38%, alcanzando 5.269 hechos en los primeros seis meses del año.

“En otras palabras, cada 60 minutos se cometieron 44 hurtos a personas, para un promedio de 1.052 casos diarios, y cada 49 minutos se ejecutó una extorsión en Colombia, para una media de 29 actos cada día”, expresa la Corporación.

Estas estadísticas, explicó la entidad, fueron extraídas por el sistema de información estadístico (SIEDCO) de la policía Nacional y que hacen parte del proyecto conocido como Reloj de la Criminalidad.

Igualmente, aseguran que tiene la finalidad de pormenorizar los delitos de mayor impacto en Colombia, “con el propósito de que las autoridades dispongan de recursos metodológicos para prevenir y perseguir la delincuencia, y para que la ciudadanía se entere de las franjas horarias en las que arremetió la criminalidad”.

El informe también detalla sobre las horas donde más se presentan hurtos a personas en el país, donde las 7 p.m. y las 7:59 p.m. lleva el 26% de más casos, seguido por las 10:00 am y las 10:59 am con 24% de más casos y entre las 11 a.m. y las 11:59 a.m. con el 22% más casos. Esto sumado a que los viernes y sábados se constituyeron como los días en los que más se registraron estos hechos, con 44% más casos en comparación a cualquier otro día.

Sobre la extorsión, se reportó que sucede con más frecuencia entre semana y con hincapié en dos zonas horarias: la primera hora del día, o sea de 12 a.m. a 12:59 a.m. (125% más casos) y entre las 10 a.m. y las 10:59 a.m. (150% más casos). De acuerdo con las cifras, la llamada telefónica representó el principal medio utilizado por la delincuencia (42.6%), seguido de la extorsión directa (23.2%), las redes sociales (14.6%) y la carta extorsiva (6.7%).

Las estadísticas presentadas por el informe reportaron que se registraron 6.407 homicidios en el primer semestre del 2023, es decir, cada 40 minutos asesinaron a una persona y 36 hechos al día. Aunque curiosamente se presentó una reducción del 3.3% en comparación al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, se conoció que en el 76.1% de los casos se constató la utilización de armas de fuego y los sábados y domingos, con 85% más casos en comparación a cualquier otra fecha, fueron los días en que este delito ocurrió con mayor frecuencia.