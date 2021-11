Las nuevas minucias sobre el hecho que paralizó a la avenida Las Vegas y a toda la ciudad este jueves las entregó el alcalde Daniel Quintero en entrevista con Blu Radio. En un primer momento, el alcalde confirmó que, hasta donde se conoce, dos bandas de la ciudad se unieron para este cometido.

Una opera en el sector de Robledo, según el alcalde, y otra despliega operaciones en el 12 de Octubre. “Sabemos que estas se unieron para cometer el robo, pero la investigación nos va a permitir avanzar más”, dijo el mandatario local.

Pero este fue solo uno de los detalles revelados por el alcalde. La operación criminal habría sido de corte nacional. Al parecer, participaron personas de Bogotá y de los departamentos de Sucre y Huila. Hasta había un extranjero, según el relato de Quintero.

Lea también: Captura a presuntos responsables de atentado en Casanare que dejó cuatro muertos

“Sí hubo un extranjero, pero, para no estigmatizar, yo no voy a dar la nacionalidad. Estamos tratando de comprender su rol en la operación”. Sobre el lugar donde se gestó el plan, si fue en Medellín o en otro punto del país, el alcalde aclaró que, aunque no se cuenta todavía con esa información, pronto se conocerán mayores detalles del hecho.

El alcalde también entregó detalles sobre la planeación del robo. La volqueta que derribó una de las puertas de la fundidora de oro —conocida a través de los videos aficionados de la jornada— tuvo que ser acondicionada para ese propósito. “Su bumper fue transformado para poder tumbar puertas blindadas. Lo logran con la primera y, para la segunda, usan herramientas tecnológicas que encontramos en el lugar”.

Pese a esto, contó el alcalde, ese cometido no fue posible, pues la reacción oportuna de las autoridades les impidió ingresar a la bodega de la empresa. El mandatario también confirmó que en la noche de este jueves se ejecutaron cuatro allanamientos: uno en el hotel donde se habría planeado parte del robo y otro en tres lugares más, de los cuales no compartió mayor detalle.

Le puede interesar: Líderes ex Farc se enfrentan con Mindefensa por muertes de Cano y “Mono Jojoy”

“Ya hay gente colaborando. Eso va a salir muy bien. Será sencillo: con las pruebas y con todo servido, dicen: venga, yo ayudo. Y van a ayudar”, afirmó el alcalde, quien también se refirió respecto a los cuestionamientos por supuestos montajes y oportunismo que vinieron este jueves por parte de algunos sectores, cuando se conoció la rapidez con la que actuó la Policía Metropolitana.

“No hay nada que nosotros hagamos que le guste a la oposición en Medellín. Esta es una oposición miope, que nunca va a ver ningún resultado, y que es capaz de volverse contra las mismas instituciones que siempre ha defendido”, aseveró el alcalde.

Y, posteriormente, agregó: “También dijeron que esto fue un montaje: vaya pregúntele al que perdió el riñón qué tan contento está con el montaje (...)”.

Cabe recordar que los delincuentes solo alcanzaron a llevarse algunos insumos —todavía no detallados—, según las declaraciones compartidas este jueves por el general Javier Martín, comandante de la Policía Metropolitana. Tampoco se ha confirmado si estos lograron llevarse tres lingotes de oro.

Lo que se tiene claro, según el alto oficial, es que siete de ellos tienen antecedentes judiciales por hurto, falsedad en documento y extorsión. En el operativo fueron incautadas una subametralladora, seis pistolas, nueve chalecos blindados, un pasamontañas y un overol de obrero. Inmovilizaron la volqueta y ocho motos.

Las autoridades no descartan que exempleados de la compañía hayan suministrado información privilegiada a los bandidos. De $10 millones es la recompensa que anunció el alcalde Quintero para quienes aporten información que ayude a esclarecer el intento de hurto que, al estilo de las películas, paralizó por horas a Medellín.