La intolerancia cada vez es más común en las calles de la ciudad, y esto se puede evidenciar porque por medio de las redes sociales se viralizan videos en los que se ven a personas discutiendo e incluso llegando a la agresión física por algunos malentendidos.

Esta vez la atención se la llevó un video grabado por una mujer que se desplazaba por algunas de las calles de Cali, en donde se puede ver que un vehículo está parqueado delante del suyo y que su conductor está sosteniendo una acalorada discusión con ella.

“¿No estás viendo que me mandaste al separador? Me cerraste y me mandaste al separador”, fueron las palabras que dijo el agresor a la mujer que estaba grabando el video.

Luego de las palabras el hombre golpea a la mujer que está grabando el video, haciendo que incluso el celular se caiga. Luego de eso, la mujer logra recoger el teléfono móvil y graba al agresor subiendo a su vehículo.

Este material audiovisual ha despertado muchos comentarios de rechazo por parte de la comunidad caleña, ya que la mayoría ha manifestado que no se debe responder de esa manera ante un malentendido con otra persona.

“Vivimos en una sociedad muy alterada y grabar es aumentar la intolerancia, ahí lo importante es que cada cual acepte su error y arreglar de una manera amistosa y educada”, manifestó una caleña al comentar por medio de las redes sociales.

Asimismo, hay algunas personas que han pedido a las autoridades que identifiquen al agresor, teniendo en cuenta que en video quedaron registradas las placas del vehículo.

“Esperamos que nuestro ‘eficiente’ secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet, salga y lo encuentre. Ojalá este mismo año”, comentó otro internauta por medio de la red social Twitter.

El País consultó a la Secretaría de Movilidad sobre este hecho, y manifestaron que “no hay ningún reporte a ninguna autoridad de tránsito sobre este hecho”.