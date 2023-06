La revelación de unos explosivos audios que le envió Armando Benedetti a Laura Sarabia le metió más candela al escándalo que ahora salpica a la campaña del presidente Gustavo Petro. En ellos, el entonces exembajador de Colombia en Venezuela lanzó fuertes declaraciones que apuntan a que él estuvo detrás de la financiación de la campaña presidencial de Petro, en el 2022.

Pese al calibre de las declaraciones, en las que se asegura que en la campaña hubo 15.000 millones de pesos conseguidos por mano de Benedetti, la reacción de Petro fue de tranquilidad. Incluso, publicó una foto con su hija Sofía en su cuenta personal de Twitter. En la selfie, ambos se ven sonriendo bajo la leyenda: “¿Intranquilos? ¡Qué va!”.

Esa postura coincide con la que mostró esta semana durante una Ceremonia de ascenso de oficiales del Ejército Nacional, en la que se pronunció por primera vez tras el escándalo de las chuzadas y el uso irregular del polígrafo contra la niñera de su exjefe de Gabinete, Laura Sarabia. Alboroto que lo hizo entrar otra crisis de Gobierno.

“Pueden investigar lo que quieran, las puertas están abiertas”, dijo Petro durante su intervención en la que además confirmó la salida de dos de sus fichas claves, su querida Laura y el embajador Benedetti.

Lo cierto es que, la información que alardea Benedetti sería tan poderosa como para meter presos a los del Gobierno Petro. “No es mamando gallo, no es amenaza, porque tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura, te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca, nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos, acabamos toda la hijueputa verga”, se escucha en los audios.

Esa información que reveló la revista Semana contradicen lo que anteriormente el exfuncionario le había dicho al portal Cambio, en donde aseguró que no había “nada irregular” sobre lo que fue la contienda.

Y tras la publicación, Benedetti se mantuvo en su posición de inocente y publicó en su cuenta de Twitter que los audios de Semana habían sido manipulados y pidió excusas al presidente Petro y a Sarabia: “La agresión y el ataque malintencionado que NO viene de mi parte”.

Sin embargo, su voz se escucha clara y corrida. Precisamente en la parte en la que asegura que entró plata a la campaña de Petro. “Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) $15.000 millones, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia.

Y casi que ese fue el punto central de la discusión porque Benedetti insiste: “yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier (fue) una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente”.

El enojo del exembajador creció y al parecer le envió una amenaza a Laura Sarabia y a Petro. “Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”.

Hasta ahora, Sarabia no se ha pronunciado ni por su cuenta de Twitter. Petro solo sonríe.