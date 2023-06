Investigaciones a Gustavo Petro lo pueden “empantanar”: artículo de ‘Bloomberg’ retomado por ‘The Washington Post’

No obstante, el periodista afirma que al mandatario le resultará difícil encubrir el escándalo, dado que ya se han iniciado indagaciones por parte de la Fiscalía General sobre las intervenciones ilegales y una pesquisa por parte de la entidad electoral y el comité de ética de la Cámara baja para determinar si la campaña de Petro violó la ley o no.

“Muchos inversionistas temían que los proyectos de ley de asistencia social acabaran con el déficit fiscal y se sintieron aliviados de que las propuestas de Petro fueran derrotadas o suavizadas”, afirma el texto, asegurando que la divisa colombiana se fortaleció cuando los seguidores de Petro dentro del partido comenzaron a fragmentarse.

El artículo concluye que, de acuerdo con el estudio realizado sobre la crisis, no se espera que el gobierno de Petro llegue a su fin, puesto que “si bien su capacidad para aprobar legislación puede estar severamente restringida en este momento, pero eso no significa que no pueda reconstruir su mayoría en el Congreso”.

