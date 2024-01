Investigan denuncias de maltrato por parte del excongresista Moreno de Caro

El Ministerio del Trabajo anunció la apertura de una investigación contra el excongresista Carlos Moreno de Caro por las denuncias de maltrato y acoso laboral que se están presentando en la Institución Universitaria de Colombia, que él mismo fundó.

Al respecto, el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección de Colombia, Edwin Palma, anunció la apertura del proceso. “Puedo asegurarle a las trabajadoras que el señor Moreno de Caro no tiene ninguna incidencia en el Ministerio del Trabajo", afirmó.

"Cuentan con todas las garantías para que, en el marco de las competencias que tenemos, puedan ser escuchadas, orientadas y atendidas. Les pido a las trabajadoras que, si desean, puedan comunicarse directamente conmigo. Sin duda iniciaremos la investigación”, agregó.

En videos difundidos en redes sociales se ve cómo el exconcejal de Bogotá y excongresista grita y agrede verbalmente a una de las trabajadoras de la institución mientras ella llora. “No hable conmigo usted, no me importa nada", grita Moreno a otra de las empleadas, quien le ruega que la deje salir.

En diálogo con Noticias Caracol, una de las afectadas aseguró: “tuve un ataque de pánico por una serie de cosas que sucedieron a lo largo de su discusión, y yo quería salir a tomar agua, pero no me dejaba salir de la oficina, me tuvo encerrada”.

Sin embargo, la denuncia, que ya fue instaurada ante los recursos humanos de la institución educativa y del Ministerio del trabajo, va más allá, al indicar que ese tipo de acometidas es constante y que traspasa hasta la violencia física y verbal.

"El se para y me grita que yo hable, y yo le digo 'pero qué le digo', y se para y me pega un puño. Yo le digo que no me peque y él me dice que s'i quiere le pego dos puños más'.

Asimismo, se conocieron más videos en los que Carlos Moreno agrede verbal y físicamente a sus trabajadoras. Ellas denuncian que los maltratos son reiterativos y que hasta las insulta porque no quiere ver personas gordas o porque se enferman.

“'Ay, porque es de humanos enfermarse', pura mierda, yo aquí vengo a trabajar todos los hijueputas días con pastillas y sin pastillas. En otras palabras, el que se enferme, con razón o sin razón, se va de acá”, dice el excongresista.

Incluso, la denunciante manifestó que tenían miedo por las represalias que podría seguir tomando Moreno de Caro, debido a que él les dijo que sabía cómo se manejaba el Ministerio del Trabajo y que lo controlaba, inclusive.

