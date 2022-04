“¡Cuidado! Desde Invima alertamos a la ciudadanía sobre los casos de intoxicación que se están presentando en diversas instituciones educativas del país, por el uso inadecuado del medicamento sildenafil (viagra)”, se pronunció la entidad en su cuenta de Twitter.

Agrega que “este fármaco está siendo utilizado para cumplir con retos virales que se encuentran circulando en las redes sociales, el cual consiste en mezclar viagra con bebidas (agua, gaseosa o jugo)”.

“Dentro de los potenciales riesgos que se pueden identificar al ingerir este medicamento sin supervisión médica, está la disminución leve y transitoria de la tensión arterial, y efectos sobre la visión de forma espontánea, pues se han notificado casos de defectos visuales”, anotó.

“Recalcamos que, este medicamento sólo debe administrarse bajo fórmula médica, de lo contrario puede desencadenar un riesgo grave para la salud”, advirtió.

Aclaró en un comunicado que “a la fecha se ha identificado la ocurrencia de esta mala práctica en Santa Bárbara, Antioquia con dos casos en menores de 14 años, en Piojó, Atlántico un caso de un menor de 11 años, en Vegachi, Antioquia tres casos de menores de 12 años, en Acacías, cuatro casos, en Madrid, Cundinamarca 11 casos, ocho de ellos en menores de 13 años y tres de 12 años, y en Cúcuta 13 casos”.

“Así mismo, el uso de este medicamento no está permitido en personas con enfermedades cardiovasculares, ni está indicado para menores de 18 años con trastornos de sexualidad, además no debe ingerirse si se tiene antecedentes de enfermedades hepáticas que conlleven a una insuficiencia grave de la función hepática tales como: cirrosis, cáncer hepático, hepatitis autoinmune entre otras”, advierte.

Sostiene que “es importante mencionar que dentro de las indicaciones de uso este medicamento se encuentra la hipertensión pulmonar en población pediátrica y en adultos con esta enfermedad, también está indicado para población adulta en hombres que presentan disfunción eréctil, que es la incapacidad para obtener o mantener una erección suficiente para una actividad sexual satisfactoria”.

La dosis recomendada es 50 mg, y la dosis máxima es 100 mg. ingiriéndola una vez al día.

“En ese sentido, y una vez expuestos los usos, indicaciones y contraindicaciones del sildenafil, se recuerda a la ciudadanía general que este medicamento sólo debe administrarse bajo fórmula médica, de lo contrario puede desencadenar un riesgo grave para la salud; reiterando que este tipo de medicamentos no tiene fines recreativos”, termina diciendo el comunicado.

En el Atlántico

El 25 de febrero de este año, la Secretaría de Salud de Piojó, dio a conocer que por lo menos seis estudiantes de un colegio del municipio resultaron intoxicados luego de ingerir viagra que otros estudiantes previamente habían mezclado con algún refresco.La secretaria de Salud del municipio de Piojó, Jennifer Ripoll, dijo que, luego de conocer testimonio de una de las acudientes de uno de los estudiantes, todo se originó luego de que los estudiantes de undécimo grado quisieron hacerle una broma a los niños de grados menores, que tienen edades entre los 10 y los 13 años de edad.

No obstante, y como la noticia se regó por el pueblo y varios medios de comunicación, incluido El Univers al, la rectora del colegio de Bachillerato de Piojó, Neicy Villanueva, salió al quite y desmintió lo ocurrido.Narró que en efecto sí fue cierto que se presentó la broma del estudiante, pero que nadie se había intoxicado y la madre llevó al menor al centro asistencial.

“Ella se lo tomó en serio, como todo padre, entonces llevó a su niño al hospital y lo primero que pudimos corroborar es que el niño llegó sin ningún síntoma”. También dijo que no hubo otros niños con síntomas, que todo se trató de una broma que hizo un estudiante y que por no haber una información correcta se incurrió en imprecisiones, no obstante, manifestó que se están haciendo las investigaciones para aclarar todo.

“No sé quién pudo haber dado esa mala información y quiero dejar claro que en ningún momento hubo niños intoxicados”. Todo parece indicar que en efecto sí hubo niños que estaban bromeando con viagra, porque el informe del Invima sí confirma que se presentó por lo menos un caso y es el de un menor de 11 años de edad.