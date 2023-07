$!Irene Vélez se va, pero no llegarían grandes cambios a MinMinas

Irene vélez fue designada por el presidente Gustavo Petro para que llevara a cabo la transición energética del país, convirtiéndose en la primera filósofa en ocupar ese cargo. Y aunque parecía ser hasta hace poco la ficha intocable del gobierno, ayer presentó su renuncia al Ministerio de Minas y Energía.

La gestión de Vélez despertó críticas y descontentos por parte de varios sectores, pues consideraban que no era la persona indicada para ocupar el cargo. Sin embargo, su salida no fue precisamente por su desempeño como jefe de esa cartera sino por investigaciones personales, por lo que no habría motivo para suponer que las políticas e ideologías mineroenergéticas del gobierno tendrán algún cambio.

“Hoy, aunque la tarea no la damos por culminada, con profundo respeto por la institucionalidad decido apartarme del cargo de ministra para evitar que las investigaciones en mi contra interfieran con la ejecución del programa del Gobierno. Estaré siempre presta a responder a las autoridades cuando así lo requieran”, se lee en la carta de renuncia de la ex funcionaria.

¿Sigue la misma línea?

Aunque algunos han aplaudido la salida de Vélez del ministerio, esta no significaría que el plan que se ha trazado el gobierno para el sector mineroenergético vaya a cambiar.

Por ejemplo, para Juan Camilo Restrepo, ex ministro de Minas y Energía, esta renuncia no solucionará la crisis que atraviesa el sector energético colombiano.

“Hay falta de políticas y profunda oscuridad en las existentes. Atravesamos por una delicada coyuntura como lo demuestra la carta que todos los gremios dirigieron esta semana al gobierno: no hay decisiones de inversión ni de ensanches en víspera de la llegada del Fenómeno del Niño; tampoco hay ningún atisbo de rectificación de la errada decisión de no firmar nuevos contratos de exploración. Veremos qué dice o hace el nuevo o nueva titular que nombren al frente de esta cartera”, expresó Restrepo a este diario.

Desde la óptica de Julio César Vera, presidente de Xua Energy, cambios en un ministerio como el de Minas y Energía siempre generará “desbarajustes y ralentización de las actividades del sector, dada la incertidumbre, más aún en un momento en que la institucionalidad viene con serios problemas de tiempo atrás”.

Para el analista, aunque hasta ahora no se esperarían cambios sustanciales, sí se necesita de una nueva forma de avanzar en los asuntos energéticos, y en especial en el relacionamiento con los demás agentes de la industria.

“Con el mayor respeto, necesitamos a alguien que dé confianza y que su aproximación al sector sea un poco más constructiva. Además, que garantice que la institucionalidad funcione y que todos los cargos se cubran con gente idónea y preparada para no seguir en tanta interinidad como la que hoy tenemos”, manifestó Vera.

Lo que deja

En su carta de renuncia la exministra señaló 35 logros y avances mientras estuvo al frente de la cartera.

Entre las metas alcanzadas, Vélez destacó que se logró protocolizar el 100% de las consultas previas del proyecto de línea de transmisión Colectora y, a su vez, se dio luz verde a la iniciativa para llevar a cabo el trámite de licenciamiento ambiental.

También resaltó la consolidación de un plan para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, “con líneas de crédito e inversión y una ruta de Certificación de Origen, ámbito Colombia para 2023 y Latinoamérica para 2024”.

Y en materia energética, la ministra saliente también hizo mención al Pacto de Justicia Tarifaria con el que se buscaba frenar el alza de las tarifas de electricidad. Además, hizo énfasis en que “es urgente, en el marco de la Creg, continuar diseñando el indexador para el sector eléctrico y reglamentando el decreto presidencial para reducir tarifas”.

Sin embargo, lo último que Vélez recibió por parte de los gremios del sector —como Acolgen, Andesco, Andeg, Asocodis, Asoenergia y Ser Colombia—, fue una carta de preocupación, la cual también estuvo dirigida al presidente Petro.

El documento, de cinco páginas, se centró en tres puntos claves: la necesidad de nombrar expertos comisionados en propiedad en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg); la implementación del Decreto 929 de 2023, en el cual el Gobierno Nacional establece la política referente al servicio de energía eléctrica. Y como último punto señalaron que es clave actualizar el Plan de Expansión de Referencia Generación Transmisión con base en nuevas proyecciones de demanda que reflejen la realidad actual.

Y es que, por ejemplo, para Juan Carlos Echeverry, ex ministro de Hacienda, los anuncios y decisiones de Vélez como jefa de la cartera “crearon una tensión que contribuyó a hacer sombrío el panorama petrolero y de gas para Colombia, devaluar el tipo de cambio y alterar las reglas del juego de la regulación de energía eléctrica”.

Por esto, desde la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, creen que este relevo en el MinEnergía debería ser una “oportunidad para devolver la certidumbre a uno de los sectores más importantes de la economía del país”.

“Colombia viene en un proceso de transición energética que debe continuar de manera justa y segura, que mantenga el flujo de inversiones y que garantice la soberanía energética de mediano y largo plazo. Desde AmCham estamos listos para el diálogo y cooperación con la persona que asuma las riendas de este importante ministerio para construir sobre lo construido”, afirmó María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara.

Los nombres que suenan

Aunque hasta hora no hay un nombramiento oficial de quién será quien ocupe la silla que dejó Vélez, sí hay varios nombres en el sonajero.

Entre los más fuertes de esta lista estarían el político y empresario Fernando Vargas Mendoza; el director de la Agencia Nacional de Minería, Luis Álvaro Pardo Becerra; y el profesor y doctor en Energía y Sostenibilidad Camilo Prieto Valderrama.

Pero el nuevo jefe de la cartera no la tendrá fácil, pues según los analistas, le quedan grandes retos para afrontar como el Fenómeno del Niño, las demoras en los proyectos de la transición energética, la caída de las reservas de petróleo y gas, la decisión de no desarrollar nueva actividad exploratoria, los problemas de claridad en la Creg, y las dificultades en infraestructura de transmisión eléctrica, entre muchos otros.

