Iván Name pedirá reforzar seguridad de quienes votaron contra la reforma a la salud

El presidente del Senado, Iván Name, pedirá a las autoridades reforzar los esquemas de seguridad de las y los ocho senadores que firmaron la ponencia de archivo de la reforma a la salud.

“El Senado de la República evaluará las condiciones de seguridad suya y la de todos los senadores de la Comisión Séptima. El ejercicio de la actividad legislativa y la democracia no puede flaquear por amenazas e intimidaciones, provengan de donde provengan”, escribió en su cuenta de X.

Y añadió que “convocaremos a la Policía Nacional y a la UNP para que desde sus competencias realicen el estudio de seguridad y refuercen sus esquemas, de ser necesario”.

La decisión se toma luego que la senadora del partido de la U Norma Hurtado Sánchez denunciara ser objeto de intimidaciones y seguimientos contra ella y su familia por su decisión de firmar el archivo de la reforma a la salud.

“Con preocupación me dirijo hoy al país para informar que he sido objeto de seguimiento e intimidación debido a mi decisión de firmar la ponencia de archivo de reforma a la salud. Es lamentable que las opiniones, las preguntas, los análisis técnicos que he expresado, hayan generado este clima de amenaza y de acoso”, dijo la parlamentaria.

Hurtado aseveró que su deber como congresista es vigilar y hacer análisis sobre las propuestas que surtan su trámite en el legislativo, por lo que lamentó que hacer su labor la exponga a un escenario de ataques y vulneraciones.

“Hacer un estudio cuidadoso de las reformas, opinar, controvertir, analizar e investigar son elementos fundamentales para nuestra labor legislativa y el respeto es por la independencia de poderes. Estas intimidaciones hacia mí y hacia mi familia buscan silenciar críticas legítimas y desnaturalizar mi deber legislativo”, añadió.

Finalmente, la senadora recordó que “era un compromiso con el diálogo, en la búsqueda de soluciones para el sistema de salud que permitan preservar los logros actuales y corregir sus defectos, siempre desde el respeto a las diversas posturas. Seguiremos trabajando con responsabilidad”.