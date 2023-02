Jalón de orejas de Petro a director de Ungrd por tierras para damnificados

Un duro jalón de orejas hizo en público el presidente de la República, Gustavo Petro, al director de la UNGRD, Javier Pava, por no haber cumplido su orden de comprar tierras en la región de La Mojana, para entregarlas a los damnificados por las inundaciones en la región.

Según Petro, la Ungrd no está utilizando la ley que protege a los damnificados del invierno y por eso tiene que rendir cuentas a los líderes campesinos y al presidente.

"¿Por qué no se está usando la ley que permite designar predios privados para ser entregados a la gente que ha sufrido la inundación. No los vamos a robar, se pagan, pero se pueden designar de manera rápida. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Nos da miedo o qué? Si el director no puede hacerlo, que dé un paso al lado, ya tendremos alguien que se atreva", dijo Petro durante un acto de entrega de predios de la Sociedad de Activos Especiales en San Benito Abad, Sucre.

Aseguró que no es posible que haya 10 mil familias campesinas que han estado casi un año con el agua en cuello, y aunque ya se secó el predio que estaba arrendado para ellos no lo pueden utilizar porque tiene mercurio.

El presidente se quejó de que su gobierno no está marchando al ritmo que él quisiera.

"Sentí la impotencia de no hacer mover el Estado con el mismo ritmo con el que muevo yo. Un estado paquidérmico, a veces lleno de funcionarios temerosos y a veces corruptos, que no tienen en su corazón el dolor de la gente que sufre sino que esperan un salario o el CVY", agregó.

También se quejó de que su Gobierno no está avanzando lo suficiente en la entrega de tierras a campesinos. "Al ritmo que estamos entregando tierras no vamos a hacer una reforma agraria en Colombia", dijo.