El jefe negociador del Gobierno con el ELN, Otty Patiño, dio a conocer que el anuncio que realizó el presidente Gustavo Petro el 31 de diciembre sobre un presunto cese bilateral al fuego con varios grupos armados, en el que incluyó al ELN, es solo una propuesta.

“La propuesta de cese, primero multilateral, después cese bilateral, que el presidente hizo se dio en respuesta al clamor de mucha gente que está sufriendo en las regiones en conflicto armado”, dijo Patiño a Blu Radio.

Esto luego de que en la mañana de este martes, la guerrilla anunciara que no había llegado a tal acuerdo con el Gobierno nacional en las negociaciones que se están dando entre ambos actores que tuvieron lugar en Venezuela durante las últimas semanas.

“La delegación de diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese el fuego bilateral, por tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia. En diversas oportunidades hemos señalado que el ELN solo cumple lo que se discuta y se acuerde en la mesa de diálogos donde participemos. No puede aceptarse como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno”, dijo el grupo armado en el comunicado.

Sobre esto, Patiño, que fue miembro del M-19 y el negociador de la extinta guerrilla en los diálogos de paz con los gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco, aseguró que en Caracas ya se había comentado sobre un cese al fuego bilateral entre el Gobierno y el ELN, pero que no se llegó a un acuerdo formal.

También confirmó que el cese al fuego unilateral que ordenó Antonio García en diciembre y que se extendió hasta el pasado primero de enero, fue la base sobre la que se cimentó la propuesta de un cese al fuego bilateral hasta el 30 de junio.

“Esta es una propuesta que se discutirá en el próximo ciclo en México (empieza a mediados de enero). No está pactado, es una propuesta por parte del gobierno para ser pactada con las cinco organizaciones que plantea el acuerdo”, concluyó Patiño en su conversación con la emisora.

Quien agregó que como jefe negociador con esa guerrilla le gustaría que se abanderara de la propuesta y la asumiera con el liderazgo político que pretende tener el grupo armado de llegar a pactar la paz con el Gobierno.

De momento, y luego del anuncio que hizo el ELN, la propuesta de Paz Total que ha sido uno de los proyectos bandera del proyecto político de Gustavo Petro, continúa en veremos, aunque también es cierto que ninguna de las otras organizaciones que aparecen en el acuerdo (Estado Mayor Central, Segunda Marquetalia, AGC, y Autodefensas de la Sierra Nevada), han negado que hicieron el acuerdo con el gobierno.