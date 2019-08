El próximo 20 de septiembre David Char tendrá que presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz, tribunal que en la mañana de este miércoles confirmó que le concedió la libertad transitoria, condicionada y anticipada. Esta petición había sido elevada por la defensa del excongresista, procesado por sus vínculos con paramilitares.

El pasado 10 de julio su abogado Mauricio Pava Lugo solicitó que su cliente fuera beneficiado con esta medida en la que plateaba le plantea al tribunal una serie de opciones frente a esta decisión.

Por ejemplo, propuso una vigilancia electrónica, la prohibición de la salida del país o de un ámbito territorial (sugieren a Barranquilla), la obligación de presentarse cada cierto tiempo ante la autoridad que designe la JEP y la prohibición de salir del lugar de residencia entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.

“No puede suceder que quien comparece a reconocer verdad – dijo Pava Lugo en la misiva– tenga menos garantías que quien comparece a ser juzgado por la JEP”. Una clara alusión a exguerrilleros y miembros de las Fuerzas Militares que, pese a tener condenas en su contra, han recibido beneficios de libertad por parte de la Jurisdicción.

Char Navas insistía en su libertad aduciendo que solo de esta forma puede cumplir de mejor manera con su programa de reparación a las víctimas. En el acta suscrita señaló que destinará recursos para la compra de terrenos para la siembra de ají dulce y maíz cuyas cosechas serán comercializadas a través de la cadena de Supermercados Olímpica, propiedad de su familia.

Los beneficiarios de esta iniciativa serán las víctimas del conflicto escogidas por la propia JEP, dice el acta y agrega que el proyecto engloba la comercialización de los productos, que incluye recursos por cuatro meses, y gastos administrativos para un periodo de tres años y un presupuesto de $390.769.529.

Char, actualmente detenido en La Picota, les ha insistido a sus más cercanos que para comprar terrenos, asesorar cosechas, comercializar y aportar a la verdad debe moverse en la zona y consultar fuentes en la región, y que desde la cárcel eso no lo puede hacer.

Sus allegados también señalaron que “David añora la justicia ordinaria. En la justicia ordinaria no tendría que sacar plata de su patrimonio para reparar víctimas, no estaría obligado a aportar verdad sobre los nexos con el paramilitarismo y no renunciaría a participar en política”.