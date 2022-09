Desde la cárcel La Picota, Jhonier Leal estaría batallando por quedarse con los bienes de su madre, Marleny Hernández, y su hermano, el estilista Mauricio Leal, a quienes habría asesinado el 22 de noviembre de 2021.

Esto se conoció a través de unos audios y entrevistas obtenidas por El Tiempo, en los que Jhonier aseguró que no iba a permitir que la herencia pasara a manos de su medio hermano, Carlos García Hernández, quien ahora es defendido por la abogada de Mauricio, Érika Sanguinetti.

“La casa donde viven mis tías es mía en estos momentos, a mí me consta que mi hermano (Mauricio) no solo se la regaló, sino que la puso a nombre de mi mamá, yo voy a seguir en la sucesión de mi mamá”, se escucha decir a un hombre que sería Jhonier, quien agrega que no descarta pedir la herencia de su hermano, aunque había dicho públicamente que renunciaba a ella.

La batalla entre la defensa de Carlos García, quien ahora está pagando una condena por delitos sexuales contra menor de 14 años y está siendo procesado por lavado de activos, y la abogada de Jhonier, Ana Julieth Velásquez, se habría dado porque, supuestamente, esta última intentó contactarse con García para convencerlo de hablar en privado con su hermano sobre temas asociados con la herencia.

“La respuesta mía fue que no, que si no era en presencia de mis abogadas, no iba a hablar con él, entonces ella me dijo que tenía que ser a solas, a mí me pareció como si fuera una orden de él por el tono en que esa señora me lo dijo”, le contó Carlos a la Fiscalía en mayo, en audios obtenidos por El Tiempo.

García dice “abogadas” porque también es defendido como víctima por el homicidio de su hermano y su madre por otra profesional, María Paula Cardona Romero, quien por este supuesto contacto irregular con su apoderado presentó un memorial ante la Fiscalía.

Esto último se hizo público en una audiencia reciente, en la que el delegado de Procuraduría hizo mención del memorial, lo que llevó a la defensa de Jhonier a interponer una queja en contra de las dos abogadas de Carlos García porque, según ella, se trata de una acusación falsa.

“No es cierto. Ellos sí hicieron la queja, pero en derecho todo debe probarse, ellos iniciaron proceso disciplinario también, esperemos qué pasa. Eso está activo. Quiero esperar cómo lo van a probar”, le dijo a El Tiempo Velásquez, a quien también le abrieron una medida correctiva recientemente por desobedecer una orden de la juez del caso.