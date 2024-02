Jota Pe Hernández arremetió contra Petro: "Basta de amenazas, Colombia no es Venezuela”

Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro en donde aseguró que la Fiscalía busca un juicio político en su contra, y en donde afirmó que había una “ruptura institucional” y un intento de golpe de estado, desataron polémica y reacciones tanto de seguidores como de opositores al Gobierno.

Cabe recordar que la Fiscalía investiga tanto al hijo del presidente, Nicolás Petro, por un presunto enriquecimiento ilícito, mientras que la Procuraduría suspendió al canciller Álvaro Leyva por el contrato de los pasaportes.

De igual forma, el ente acusador advirtió sobre $500 millones aportados por Fecode, supuestamente a la campaña Petro Presidente, los cuales no están reportados en las cuentas reportadas.

En ese contexto, el presidente les hizo un llamado a los colombianos para que se movilicen para apoyarlo a él, a su gobierno y en contra de aquellos que, según él, están en contra de los cambios que pretende implementar en Colombia.

La dura respuesta de Jota Pe Hernández

Luego de estas declaraciones de Petro, el senador Jota Pe Hernández publicó un duro comentario en sus redes sociales, cuestionando al mandatario nacional.

“Gustavo Petro una vez más se victimiza y afirma que las instituciones lo están persiguiendo. Pareciera que no entendiera que fue su propio hijo el que confesó los delitos que cometió, pareciera que no entendiera que Leyva fue suspendido porque no hizo el trabajo que le correspondía”, inició.