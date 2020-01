La revelación fue hecha por la W Radio este jueves. En dichos listados figuran los nombres del expresidente Juan Manuel Santos, el senador Gustavo Petro y otros 40 nombres en los que figuran políticos y magistrados.

La Fiscalía obtuvo esta información de uno de los 175 folios encontrados en Ipiales, Nariño, el cual figuraba como “trabajo especial”.

De acuerdo con un documento difundido por este medio de comunicación, el objetivo “realizar estudio financiero a un listado de personas que envió y marco como “Perfilación amigos VIP”.

El documento que está fechado en marzo de 2018 y tiene como “cliente” a Carlos Arenas, el exjefe de prensa de la Policía Metropolitana de Bogotá capturado en el caso, no solo referencia a Santos y Petro, sino a otros políticos como Roy Barreras, Iván Cepeda, Humberto de la Calle Lombana, Gustavo Bolívar, Aida Avella y Hollman Morris.

El informe también expone que, supuestamente, en cuanto a la información entregada: “Ninguna, antes de hacer ese trabajo viajo a Bogotá y habló con mi General Guatibonza y le comento el tema y le manifesté que no iba a hacer ese trabajo, me dijo que no hiciera eso que era un tema delicado, que él no estaba enterado de lo que estaba haciendo Carlos Arenas con ese listado”.

Por este caso de chuzadas también figuran en el listado de víctimas el sindicato de pilotos Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac).

Estos son los nombres que figuran en la lista:

Juan Manuel Santos Calderón VIP

Guillermo Rivera – Ministro del Interior VIP

Martín Santos Rodríguez VIP

Roy Barreras – Senador partido de la U VIP

Armando Benedetti – Senador de la U VIP

Antonio Sanguino – Senador Partido Verde

Iván Cepeda – Senador Polo Democrático VIP

Gustavo Bolívar – Senador lista decentes

Aida Avella – Senadora lista decentes

Oscar Naranjo Trujillo – Vicepresidente VIP

Luis Carlos Villegas Echeverri – Min Defensa VIP

Gustavo Petro Orrego – Candidato Presidencial VIP

Humberto de la Calle Lombana – Candidato Presidencial VIP

Hollman Morris – Concejal Bogotá

Danilo Alfonso Rojas Betancourt – Presidente Consejo de Estado

Jorge Octavio Ramirez Ramirez – Vicepresidente Consejo de Estado

Roberto Augusto Serrato Valdés – Magistrado Sección Primera

María Claudia Rojas Lasso – Magistrados Sección Primera

Guillermo Vargas Ayala – Magistrado Sección Primera

Rafael Francisco Suarez Vargas – Magistrado Sección Segunda

Gabriel Valbuena Hernández – Magistrado Sección Segunda

William Hernández Gómez – Magistrado Sección Segunda

Carmelo Darío Perdomo Cueter – Magistrado Sección Segunda

Sandra Lisset Ibarra – Magistrado Sección Segunda

Cesar Palomino Cortes – Magistrado Sección Segunda

Jaime Enrique Rodríguez Navas – Magistrado Sección Tercera

Martha Nubia Velásquez Rico – Magistrado Sección Tercera

Guillermo Alfonso Sánchez Luque – Magistrado Sección Tercera

Stella Conto Díaz del Castillo – Magistrado Sección Tercera

Danilo Alfonso Rojas Betancourt – Magistrado Sección Tercera

Hernán Andrade Rincón – Magistrado Sección Tercera

Jaime Orlando Santofimio Gamboa – Magistrado Sección Tercera

Carlos Alberto Zambrano Barrera – Magistrado Sección Tercera

Ramiro Pazos Guerrero – Magistrado Sección Tercera

Stella Carvajal Basto – Magistrado Sección Cuarta

Hugo Fernando Bastidas Bárcenas – Magistrado Sección Cuarta

Martha Teresa Briseño de Velandia – Magistrado Sección Cuarta

Jorge Octavio Ramírez Ramírez – Magistrado Sección Cuarta

Rocio Araujo Oñate – Magistrado Sección Quinta

Carlos Enrique Moreno Rubio – Magistrado Sección Quinta

Lucy Bermúdez Bermúdez – Magistrado Sección Quinta

Alberto Yepes Barreiro – Magistrado Sección Quinta

Edgar Gonzáles López – Magistrado Sala de Consulta y Servicio Civil

German Bula Escobar – Magistrado Sala de Consulta y Servicio Civil

Álvaro Namen Vargas – Magistrado Sala de Consulta y Servicio Civil