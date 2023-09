Judicializaron a hombre que mató a un oso hormiguero en el Valle

Cristino Cifuentes Caicedo, un obrero de un ingenio azucarero en el Valle, mató con la punta de su azadón a un oso hormiguero. El hombre ya fue judicializado y se le imputó el delito de maltrato animal.

“No lo mate, no mate el animalito. Déjelo ir. No lo mate. El animalito está bonito, mire que está haciendo la fuerza para que no lo mate”, rogaban los compañeros de Cifuentes en un video que fue difundido en redes sociales.

El señalado maltratador hizo caso omiso a las súplicas y terminó por propinarle dos golpes certeros en la cabeza del mamífero. Cuando terminó, aseguró que mató el animal porque era “una plaga en el Chocó”.

El hecho se registró el pasado 30 de junio en zona rural del Cedrito (Valle del Cauca). El agresor estaba vinculado al área de cosechas del Ingenio Providencia.

“Rechazo absoluto al crimen de un oso hormiguero, un animal indefenso, indispensable para el control de insectos, a manos de un presunto cortero de caña. Pido el apoyo de toda la comunidad para que me ayuden a identificar a esta persona para que le caiga todo el peso de la ley”, había dicho Marco Antonio Suárez, director de la Corporación Autónoma Regional del Valle.

Este lunes se conoció que el hombre terminó imputado por el delito de maltrato animal y que no aceptó los cargos.

El oso hormiguero es familiar de los armadillos y los perezosos. Es uno de los mamíferos más antiguos del planeta y puede ser avistado en América Central y América del Sur.

Estos osos consumen miles de hormigas al día. Sin embargo, estos mamíferos son selectivos y solo se alimentan de cuatro especies de hormigas.

La gestación de los osos hormigueros dura 190 días y solo nace una cría. El animal permanece aferrado por un año al lomo de su madre y una vez cumplido, empieza a explorar el entorno en soledad. Solo entran en contacto con los de su especie al momento del apareamiento.