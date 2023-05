Juez niega medida de aseguramiento a Aida Merlano por fuga de presos

Debido a que la excongresista se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor cumpliendo condena interpuesta por la Corte Suprema por otros delitos, el juez argumentó que no se debía determinar esta decisión de otra medida de aseguramiento.

"Antes que analizar las causales, hay que valorar que la investigada se encuentra actualmente en un centro penitenciario y carcelario. Algo que no analizó el ente investigador”, expresó el juez.

Igualmente, el juez argumentó que no es un peligro para la sociedad y no recae el riesgo de no presentarse a las próximas audiencias debido a que se tienen las garantías de que Merlano está actualmente en un centro penitenciario.

Esta decisión había sido solicitada por la Fiscalía debido a los antecedentes cometidos por Merlano, no solo por los delitos cometidos, sino por sus actos de violencia ante particulares y servidores públicos.

Esto se suma a que podría existir un cambio de la condición de privada de la libertad en las condenas que actualmente cumple la excongresista.

Merlano es investigada por la fuga, ocurrida en octubre de 2019, cuando fue trasladada por varios guardias del Inpec hacia un centro odontológico para una cita de rutina. No obstante, luego de ser atendida, aprovechó para lanzarse por la ventana con ayuda de una soga y unos guantes, cayó al primer piso y luego fue recogida por una moto, desde entonces no se supo nada hasta su conocida estancia en Venezuela.

Por estos hechos, Aida Victoria, hija de la excongresista fue condenada a siete años de prisión por ayudar a escapar a su madre y además de utilizar a su hermano menor para ayudar a escaparla. El excapitán del Inpec, David Alexander Álvarez, fue sentenciado a 15 años de prisión por el favorecimiento a la fuga y el odontólogo Javier Cely fue absuelto de toca culpa.