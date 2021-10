Juez ordena a la Registraduría agregar la letra T de trans en la cédula de Mike

Una vez la Registraduría efectuó el cambio en junio de este año, el siguiente reto que se propuso Mike era solicitar la misma modificación, pero en su otro documento: la cédula.

Después de varios intentos e interponer una tutela con el fin de que se le garantizaran sus derechos fundamentales, el juez tercero penal del circuito para adolescentes de Medellín falló en primera instancia a favor de Mike y ordenó a la Registraduría que en un plazo máximo de seis meses le haga el cambio en el componente sexo en la cédula de ciudadanía, sin embargo, la entidad impugnó y este jueves, en un fallo de segunda instancia, el Tribunal Superior de Medellín en la sala de asuntos penales para adolescentes garantizó los derechos del bogotano.

Lea también: Habilitan paso a un carril en vía Bucaramanga - Cúcuta tras deslizamientos

Es decir, confirmó el fallo de primera instancia y se mantiene en firme la solicitud a la Registraduría para que efectúe la modificación, que aparezca la “T” de trans en este documento.

La sentencia señala, además, que con esta decisión se le están garantizando derechos como la igualdad, el habeas data, el buen nombre, la identidad de género, el debido proceso, entre otros.

Luego de conocer la noticia, Mike no ocultó su emoción y dice: “Saber que dos tribunales garantizaron mis derechos, a mí me estaban invisibilizando, esta decisión me da muchas esperanzas”.

También indica que una vez tenga el nuevo documento podrá, por ejemplo, sacar su pasaporte y actualizar su información en la EPS. “Estoy muy feliz que ahora puedo gozar de un triunfo que logré al lado de mi esposa Linda Cáceres y los abogados del consultorio jurídico de Eafit, siento que me gané el Baloto”

Por su parte, Manuela Gómez, abogada de Mike, indica que esta decisión abre una puerta para que se reconozcan a las personas LGBT en Colombia y sus derechos no sean vulnerados. “Lo que no se nombra no existe y Mike sentía que como no lo reconocían como persona trans no existía para el Estado colombiano”.

¿Qué sigue? El abogado Alejandro Diez, quien también acompañó a Durán en este proceso, explica: “Lo que se viene para él es un reconocimiento en sus demás documentos legales como el pasaporte, esto es una apertura para que más personas puedan acceder a estos derechos, queda el precedente judicial para que otras personas puedan invocar estas sentencias”.

Después de conocer este fallo de segunda instancia, Mike espera que por fin la Registraduría cumpla la decisión del juez y antes de diciembre efectúe el procedimiento que se le ordena. En otras palabras: que le entreguen su nueva cédula,lo que tanto está esperando, que tenga la letra “T” de trans.