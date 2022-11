La Comisión Nacional de Disciplina judicial determinó que se trató de un comportamiento indebido durante una audincia pública. La suspensión fue ordenada para evitar una reiteración de acciones similares.

Según el organismo judicial, "tal situación no se compadece con el esmero y respeto con que una juez de la república debe administrar justicia". La juez debió mantener su cámara prendida durante toda la audiencia y mantener una apariencia acorde a la dignidad de su cargo.

"Es un deber de esta judicatura disciplinaria evitar que se reitere el desprecio de la juez por la investidura de su cargo y el desdeño y desaire que demostró con sus pares del ministerio público, de la fiscalía y de la defensa. Esta sala en principio no encuentra justificación de que la juez, en las condiciones anotadas, en las instalaciones del lugar de su residencia, con las comodidades necesarias para preparar en debida forma y con el respeto que se merece una audiencia pública, de tanta importancia, se haya presentado en las condiciones materiales deplorables en que lo hizo", dijo la Comisión.

La situación se presentó durante la audiencia de revocatoria de medidas de aseguramiento en la investigación por el atentado terrorista de la brigada militar número 30. La queja fue interpuesta por el procurador 88 judicial, Hayder Ramirez.

Según la queja, la juez tuvo la cámara apagada prácticamente durante toda la audiencia, de más de una hora. Cuando el procurador comenzó su intervención, a la juez se le prendió la cámara accidentalmente, y ahí fue cuando apareció "acostada en una cama, con un cigarrillo en la mano, despeinada y con ropa nada apropiada", según manifestó el procurador.

En declaraciones a BluRadio, la juez aseguró que estuvo enferma durante audiencia y por eso apareció de la manera en que lo hizo en la audiencia. "Yo estaba bien, pero me enfermé al final de la audiencia. Me tocó quitarme la toga porque me dio una ataque de ansiedad", expresó Polania, que aseguró haber hecho hasta 32 audiencias ese día.