Recuerda que vio una ola de grandes proporciones que arrastró a muchos de sus compañeros en el campamento minero de la vereda La Antigua, municipio de Abriaquí, en el Occidente antioqueño.

“Estábamos en el punto de alimentación, recibiendo la comida. Comenzó un fuente aguacero, la quebrada se salió y comenzó a meterse por el patio. Le informé a los compañeros y estos salieron, pero la corriente se los llevó porque no hubo tiempo de nada”, relató este minero, quien fue dado de alta en la mañana de hoy, viernes, del Hospital María Antonia Toro de Elejalde, de Frontino.

Pero salvarse de la avalancha no fue sencillo para Hernán Darío, quien estuvo a punto de quedar atrapado entre la palizada y las barrancas de este campamento, arrasado por el agua que en su vida se imaginaron ver pasar por esta pequeña quebrada.

“Cuando salgo, veo una ola inmensa de alta, muy grande. Entonces yo me tiré a huir hacia la barranca, a salir hacia lo alto y un techo no me dejó y me tiró contra la barranca. Luego, dos palos me aprisionaron el cuello. Gracias a Dios le pedí fuerzas y reventé un palo y salí de ahí”, manifestó este hombre, uno de los 10 lesionados que dejó esta emergencia invernal.

Ya con las fuerzas que le quedaban, atendió el clamor de una de sus compañeras, que estaba siendo arrastrada por el agua y acudió a salvar su vida.

Carvajal expresó: “Cuando reventé los palos, saqué un pie que me iba a quedar otra vez atrapado, una compañera me pidió ayuda. Comenzó a gritar ‘¡ayúdeme, ayúdeme!’ Me fui para donde estaba, la logré sacar”.

Estado de salud de otro de los sobrevivientes

Otra de las personas lesionadas en esta emergencia, un hombre de 48 años, fue trasladada a la Clínica León XIII, de Medellín, donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y se encuentra estable, según el reporte médico.

También puede leer: Desolación y luto en Abriaquí, Antioquia tras avalancha que dejó 12 muertos

El doctor Jorge Pérez Gutiérrez, coordinador de urgencias de la IPS Universitaria, señaló: “Llega con trauma de miembros inferiores, fracturas abiertas y contaminadas. Se les hacen las cirugías, le va bien. Está en cuidados intensivos y hay que recuperarlo del shock hipovolémico (afectación ocasionada por la alta pérdida de sangre). Requiere un manejo con antibióticos. La evolución es favorable”.

Los lesionados en esta emergencia invernal, además de Hernán Darío, fueron Didier Aldana Jiménez, Jaime Andrés Upegui Gómez, Wilmar Alexis Quiroz Higuita, Yorman Albanys Orrego Ortega, Francisco Luis Piedrahita Pérez, Ruby Marcela Montoya, Jilmer Antonio Gallego Hidalgo, Paola Andrea Caro Osorio y Franz Alberto Guávita Seña.

Sobre las características de la zona, las autoridades señalaron que es una zona que se encuentra en alto riesgo por cuenta de las altas precipitaciones que podrían generar nuevas crecientes en este afluente.

El director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) manifestó: “Lo que podemos evidenciar es que es una zona sin intervención antrópica, un bosque nativo, que tuvo la emergencia debido a las altas precipitaciones”.