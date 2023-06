La Corte abrió investigación a 19 congresistas por 'mermelada' en el Fondo Nacional del Ahorro

Luego de las presuntas irregularidades conocidas, en las que se habrían entregado puestos a congresistas liberales en el Fondo Nacional del Ahorro, FNA, la Corte Suprema de Justicia abrió investigaciones al respecto.

Según se pudo conocer en el documento, son en total 19 congresistas liberales a quienes se les abre indagación previa por este caso.

Entre los citados se encuentran: Mauricio Gómez Amín, Fabio Raúl Amín Saleme, Juan Pablo Gallo Maya, Miguel Ángel Pinto Hernández, Andrés David Calle Aguas, Karyme Adrana Cotes Martínez, Wilmer Yesid Guerrero Avendaño, Alexander Harley Bermúdez Lasso, Álvaro Leonel Rueda Caballero, Álvaro Henry Monedero Rivera y José Octavio Cardona León.

También se encuentran Sandra Bibiana Aristizábal Saleg, César Cristian Gómez Castro, Dolcey Oscar Torres Romero, Flora Perdomo Andrade, Gilma Diaz Arias, Hugo Alfonso Archila Suárez, Mónica Karina Bocanegra Pantoja y German Rogelio Rozo.

Con ponencia del magistrado Misael Fernando Rodríguez, la Sala especial de Instrucción también citó a diligencia al presidente del FNA, Gilberto Rondón, para el próximo 23 de junio a las 9:00 de la mañana en el Alto Tribunal.

Esto se suma a la investigación disciplinaria anunciada por la Procuraduría contra el presidente del Fondo Nacional del Ahorro. De acuerdo con la entidad, Rondón pudo haber hecho un manejo inadecuado de la planta de personal de la entidad al vincular y desvincular personas sin tener en cuenta los perfiles y requisitos exigidos para ocupar los cargos.

En un comunicado, la entidad informó que se revisará la contratación hecha por la entidad, para determinar si los cargos fueron ocupados por profesionales de áreas distintas a las que se requerían.

La investigación de la Procuraduría surgió a raíz de publicaciones hechas por medios de comunicación, según las cuales Rondón habría recibido hojas de vida suministradas por varios congresistas para proveer los cargos de la entidad, lo que habría llevado a la salida de funcionarios que llevaban varios años trabajando en el Fondo Nacional del Ahorro.

Petro pidió renuncia del presidente del FNA

Este jueves, 8 de junio, se confirmó la salida de Gilberto Rondón como presidente del Fondo Nacional del Ahorro, FNA. Esto luego de que Gustavo Petro le pidiera la carta de renuncia, por el escándalo que se desató a raíz de las denuncias que evidenciaban cómo la entidad se convirtió en un fortín burocrático para impulsar reformas del Gobierno que hacen trámite en el Congreso.

Así entonces, según reveló Semana, Rondón fue notificado desde la Casa de Nariño que tenía 24 horas para presentar su carta de renuncia, o de lo contrario sería declarado como insubsistente porque el Jefe de Estado, al parecer, estaba bastante molesto con esta situación, que encendió las alarmas de varios sectores políticos y más ahora por el incendio desatado por los audios de Armando Benedetti.

Cabe mencionar que, por ahora, se desconoce si Rondón pasará la carta, pero algunas fuentes del FNA confirmaron que el funcionario trató de hablar con Petro, pero este ya había viajado a Cuba y la decisión estaba tomada.

Asimismo, el funcionario, habría reconocido para un medio radial, que él sí hizo acuerdos con algunos congresistas del Partido Liberal para entregar cuotas en la entidad y de esta forma poder sacar adelante las polémicas reformas de Petro.

“Yo fui a una bancada, me preguntaban qué estaba haciendo allá, ¿cómo así que yo qué estaba haciendo allá?, no ve que yo hago parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Allá estaban los ministros, todos somos parte del Gobierno”, aseguró Rondón.

Además, mencionó que, como hace parte del Gobierno, su tarea era contribuir a que estas reformas salgan adelante: “Ese es mi ejercicio, porque entonces yo qué hago en el Gobierno”, afirmó.

“Yo no sé si esos representantes hayan recibido esos puestos o no, no lo sé porque yo no tengo la cuenta, es que es mucha gente, pero lo que sí sé es que ellos tendrían derecho a eso. Es que estamos en una democracia pluralista y participativa y en una democracia pluralista y participativa el que gana las elecciones gobierna con su gente, así de claro”, afirmó el director del FNA.

Por otro lado, al ser cuestionado sobre si estaba de acuerdo o no con repartir ‘mermelada’, aseguró que eso no es ‘mermelada’, pues aseveró que fue una participación burocrática legal. “La mermelada son los contratos, eso es distinto”, dijo.