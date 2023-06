"La decisión beneficia a los narcotraficantes": Petro ante el hundimiento del proyecto de regulación del cannabis

El presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta en Twitter para criticar la decisión del Congreso de hundir la regulación del cannabis de uso adulto y aseguró que esta decisión favorece a los narcotraficantes.

“Con la criminalización de la droga, muchos políticos se enriquecen, financian sus campañas y arman ejércitos con el dinero de los narcotraficantes y estos, con el terror, consiguen sus votos, crece, así, la violencia”, expresó el mandatario.

Y agregó: “Con la decisión del Senado de ayer mandan al asesinato a centenares de jóvenes, condenan a la política a abrazarse con los narcotraficantes. Quien gana con la decisión de ayer del senado, es el narcotráfico, que logra mantener su negocio”.

Esta decisión, que hundió el acto legislativo presentado por la bancada de gobierno, se conoció el día de ayer 20 de junio, en el último día de la agenda legislativa, tras no pasar el octavo debate.

El acto legislativo en las dos sesiones anteriores no pudo alcanzar la votación para aprobar el informe de la ponencia, por lo que se levantó. En su última oportunidad este martes no logró los 55 votos que como mínimo requería para abrir la discusión del articulado. La votación finalmente quedó 47 votos por el SÍ y 43 por el NO, razón por la que se archivó el proyecto.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, manifestó que el “Senado ha hablado y tomo una decisión en democracia y el gobierno tiene que respetar, es decisión”. Indicó, sin embargo, que el asesinado dirigente conservador en su momento pidió aprobar la marihuana.

“No se va a acabar el consumo de la marihuana, se seguirá haciendo a escondidas”, manifestó el ministro, quien recordó que el acto legislativo buscaba era combatir a las redes de tráfico, y además precisó que “el gobierno va a insistir en este tema, no puedo satanizar a quienes votaron en contra, pero sí pido que hagan un examen de conciencia y diga si fue una buena decisión mantener una prohibición que solo alimenta a las mafias”.

El partido de oposición, Cambio Radical, indicó que “apoyó la regulación del consumo adulto de Cannabis, pero no apoya la promoción (publicidad) de su venta y consumo. Una cosa es regular para controlar y proteger a nuestros menores, y otra muy distinta, es promover el consumo y la venta de una sustancia que se ha comprobado es perjudicial para la salud”.

A su turno, la senadora del Pacto Histórico, Clara López, señaló que “se hundió el proyecto de ley que buscaba regular la distribución y venta del Cannabis de uso adulto. Con 47 votos a favor, 43 en contra, no alcanzó a pasar esta reforma constitucional. Perdemos todos los colombianos, la regularización es la salida”.