La lista de personas que 'Otoniel' mencionó en la JEP

Esta lista fue revelada en un auto en el que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas le envió a la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y a la Procuraduría para que investiguen a los mencionados por ‘Otoniel’.

Entre las personas mencionadas por el ex capo del ‘Clan del Golfo’ se encuentra el hoy candidato presidencial Luis Pérez. “Si había un político que si iba mucho a la región (...) en las gaitanistas como en el 2009 fue un ex alcalde de Medellín, él mantenía mucho con Salvador, mi sangre, de la oficina de Medellín que estaba abajo en el Urabá con nosotros. Iba mucho el ex alcalde que ahora es candidato. Mantenía allá en Catalina por todo lado. Este Pérez, Luis Pérez, fue ex alcalde de Medellín y ex gobernador de Antioquia”, dijo ‘Otoniel’ según el auto de la JEP.

Otro de los salpicados por ‘Otoniel’ es el senador Milton Rodríguez. “Con ese sí yo hablé personal varias veces. Esa zona que yo manejaba era Gachalá, Gachetá, las zonas que yo manejaba abajo en el piedemonte llanero. Él iba a hablar de apoyo político. Milton bajó a hablar conmigo como 2 veces”, se lee en el documento de la JEP.

‘Otoniel’ también habló sobre corrupción en contratación en donde están involucrados varios gobernadores, en especial del Casanare “En Casanare allá si se cuadraba con Gobernación total, pues con gobernadores... Con William Pérez, Miguel Ángel Pérez y Raúl Flórez. Estuvo encargado unos días Heli Cala (...) La relación con ellos era que cuando eran candidatos se hablaba con ellos y se hacía el compromiso de la contratación del departamento de Casanare. El que ganaba quedaba responsable de que cuando hubiere el contrato al contratista tenía que saber que el 5% era para la organización”.

En sus declaraciones ‘Otoniel’ también mencionó al extinto DAS. “El Bloque Centauros y el DAS el vínculo del lado del Casanare (...) sí había un vínculo bastante con la gente del DAS (...) vínculo únicamente de información, cualquier cosa que necesitaba el Bloque Centauros pasar del lado del Meta hacia Casanare ellos movían las cosas en las camionetas, el DAS”.

Esta es la lista completa de nombres:

1. Luis Pérez Gutiérrez, ex alcalde de Medellín y ex gobernador deAntioquia.

2. Miguel Ángel Pinto, Senador de la República.

3. Milton Rodríguez Sarmiento, ex Senador de la República.

4. Carlos Cárdenas Ortíz, ex Senador de la República.

5. Sabas Pretelt de la Vega, ex Ministro del Interior y de Justicia y exembajador.

6. Jorge Camilo Abril Tarache, ex representante a la Cámara por el Departamento de Casanare.

7. Jorge Noguera Cortes, ex director del DAS.

8. Orlando Rivas Tovar, ex subdirector del DAS.

9. Alan Edmundo Jara Urzola, ex gobernador del Meta.

10. William Hernán Pérez Espinel, ex gobernador de Casanare.

11. Miguel Ángel Pérez Suárez, ex gobernador de Casanare.

12. Oscar Raúl Iván Flórez Chávez, ex gobernador de Casanare.

13. Heli Cala López, ex gobernador (e) de Casanare.

14. Héctor Orlando Piragauta Rodríguez, ex director Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (CORPORINOQUIA).

15. Universidad Sergio Arboleda, a quien corresponda.

16. Universidad de Cartagena, a quien corresponda.

17. Ecopetrol, a quién corresponda.

18. Nelson Ricardo Mariño Velandia, ex concejal de Yopal.

19. Narda Consuelo Perilla, ex secretaria de hacienda del departamento de Casanare.

20. Jacobo Rivera, ex secretario de agricultura del departamento de Casanare.

21. Luis García, ex concejal de Yopal.

22. Alirio Castañeda, ex diputado a la asamblea de Casanare.

23. Milton Alvarez, ex diputado a la asamblea de Casanare.

24. Alciaviades Saamanca, ex diputado a la asamblea de Casanare.

25. William Mayorga Suárez, ex policía.

26. Arnulfo Peñuela Marín.

27. José Rodolfo Pérez.

28. Leónidas Ortega.

29. Victor Chávez.

30. Saul Masmelas.

31. José López.

32. Luis López.

33. Marco Tulio Ruiz.

34. Carlos Robles.

35. Carlos Alaque

36. Nicolás Arenas.

37. Luis Mesa Ballesteros.

38. Jaime Humberto Afanador.

39. Eduardo Cabrera.

40. Sergio Alonzo Buron Gelvez.

41. Miguel Antonio Orjuela.

42. Luis Fernando Escobar.

43. Oscar Fernando González.

44. Raúl Patiño.

45. Manuel Corredor.

46. Alexander Ramírez.

47. Cesar Suarez.

48. Leonardo Martínez.

49. Orlando Quintero.

50. Jorge Cardoso.

51. Jose Samudio.

52. Fernando Zabaleta.

53. William Mendoza.

54. Marco Aurelio, alias curro.

55. Juan José Suba.

56. Fabiáno Gil.

57. Libardo Holguin.

58. José René González.

59. José Rodolfo Pérez.

60. Mildre Preciado.

61. Oscar Jiménez.

62. Santiago Marín.

63. Nilson Gamez.

64. Orlando Vesga.