Además de lo sospechoso que resulta que el Coronel Óscar Dávila le pagara $50 millones al abogado Miguel Ángel del Río para su defensa, horas antes de suicidarse, se suma una llamada que el hoy occiso hizo a un familiar.

De acuerdo con Diana Mejía, periodista de Mañanas Blu, antes de su muerte, Dávila llamó a un familiar suyo para contarle una buena noticia.

“A las 6:48 p.m., más o menos, él recibe una llamada antes en donde le avisan que los niños indígenas habían aparecido... Una familiar suya recibe la llamada donde él le cuenta, feliz, que habían aparecido los niños”, dice la periodista.

Según indica el medio, cinco minutos después de esa llamada, “ese mismo familiar recibe una nueva llamada, pero esta vez de la esposa del coronel diciéndole, llorando, que el conductor le acaba de decir que el coronel se había suicidado”.

El relato indica que el subintendente Javier Galeano, su conductor, fue el primero en reportar el presunto suicidio. Galeano salió ayer a un periodo de vacaciones en medio de esta situación y fue él quien minutos antes llevó a Dávila al aeropuerto para despedir a varios familiares que viajaban a España, quienes describieron al fallecido con actitud alegre y tranquila.

El caso

El pasado viernes, 9 de junio, y en una camioneta oficial cerca a su apartamento en Teusaquillo, en Bogotá, fue hallado el cuerpo sin vida del coronel Óscar Dávila, encargado de la inteligencia y la seguridad de la Casa de Nariño y quien estaría implicado en las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza, la exniñera del hijo de la jefa de Gabinete, Laura Sarabia.

En la misma tarde de ese viernes, el uniformado que tenía sus actividades en el piso 13 de la Dian, donde habrían llevado el celular de Meza para hacerle una ‘copia espejo’, había hablado con la periodista Sylvia Charri, de Cambio, a quien le dijo que no podía dar información sobre el tema de las interceptaciones ilegales.

“Primero que todo, yo no me puedo pronunciar ante eso. Es lo único que yo te puedo decir porque no. Eso sí me da pena contigo porque, hum, mejor dicho, me acaban”, le dijo el coronel a la periodista de Revista Cambio.

Con su negativa ante el tema, el coronel y la periodista terminaron la conversación. Sin embargo, a las 6:14 de la tarde, el uniformado decidió devolverle la llamada a la comunicadora, pero ella no pudo atenderlo.

Sobre las 6:20 de la tarde de ese mismo día, cerca a su apartamento en el sector de Teusaquillo, el policía habría decidido quitarse la vida con el arma de dotación de su escolta, según confirmo el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez