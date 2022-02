Ya ha pasado año y medio, pero dice que todo parece congelado. Las investigaciones, las capturas, las respuestas. Ruby cuenta, desde algún sitio anónimo de Cali, que desde que las autoridades detuvieron a Juan Carlos Loaiza, Jéfferson Marcial Angulo y Gabriel Alejandro Bejarano no hubo más avances, es como si ya el caso estuviera cerrado, aunque nadie sabe realmente por qué mataron a esos muchachos con tanta sevicia y quién podía ordenar que se ejecutara un crimen así, sin contemplaciones.

Ruby dice que la velocidad para dar con los autores materiales de la masacre no es la misma con la que buscan a los intelectuales. A Loaiza y Angulo los tenían tras las rejas apenas dieciséis días después de la masacre, al último lo capturaron 20 semanas después, en enero del 2021, después de que estuvo prófugo, huyendo por huecos en las paredes de las casas en las que estaba escondido, justo cuando tenía a los uniformados cerca, hasta que cayó en el norte del Valle del Cauca.

“Desde entonces a nosotros no nos han dicho nada más, todo sigue igual, en la Fiscalía están con los mismos capturados, hasta ahora estamos en las mismas, pero sabemos que hay más personas involucradas. A no ser que no quieran entorpecer la investigación y por eso no nos comunican nada más, pero con lo que tenemos ahora no estamos satisfechos”, dice Ruby, quien asegura que está convencida que detrás del crimen de Álvaro José Caicedo, Jair Cortés, Josmar Jean Paul Cruz, Luis Fernando Montaño y Léider Cárdenas “hay personas con mucho dinero y mucho poder que tratan de ocultar lo que ha pasado”.

Los únicos imputados en este momento son los tres hombres. Jéfferson Angulo trabajaba como operario de máquinas en Airo, una empresa de ingeniería que realiza obras en el jarillón del río Cauca. Loaiza, por su parte, era vigilante de Control Interno y Transporte, una empresa de seguridad. Bejarano hacía varios trabajos, pero nada fijo.

Cuando ocurrió la masacre, Bejarano había sido capturado dos veces por porte ilegal de armas y la Fiscalía determinó que las muertes de los menores se había dado en un hecho de intolerancia de parte del hombre, quien fue acusado de haber sido quien disparó porque los menores entraron sin permiso al lugar para comer caña.

Ruby no cree que sea tan simple. Pero no es solo su instinto el que le dice que hay más de lo que le han dicho, es que ya ha recibido varias amenazas contra su vida. Apenas el pasado sábado 8 de enero un hombre la intimidó.

“Yo estoy asustada, temo por mi vida, por mi tranquilidad y la de mi familia. Soy víctima de acoso, desde que estoy en esta lucha por la justicia no tengo paz ni tranquilidad. El 8 de enero pasado un hombre se acercó a mí cuando estaba tomando aire en el antejardín. Venía en una moto, se detiene frente a mí, saca un arma de fuego y mientras me mira a la cara hace dos disparos al aire”, cuenta Ruby y se pregunta quién podría querer su silencio.

Ella cuenta que dedica mucho de su tiempo a hablar con las otras familias, que ha insistido en que no pueden ceder ante nada. Cuenta que ha recibido ofrecimientos de mercados y ayudas económicas, pero las ha rechazado todas. Ha pedido a los padres de los otros niños que hagan lo mismo.

Ella también va a la Fiscalía, vuelve al barrio, mantiene contacto con abogados y con quien sea que pueda mantener vivo el caso. El precio de su intensidad no ha sido bajo. Apenas unos días después de enterrar a Jair, le enviaron un panfleto con su nombre, una boca roja con tachones y un mensaje claro: no siga hurgando.

Por eso ahora tiene protección, por eso ahora debe dormir unas noches en casa de una amiga, otras en casa de un familiar. “Yo ya no puedo pasar mucho tiempo seguido con mis hijos y mis nietos. El temor es enorme, pero es más grande mi deseo de que haya justicia. Mi lucha va a seguir y yo no voy a detenerme hasta que se sepa por qué mataron a mi niño y a los otros niños de manera tan brutal. Hay cosas que no se saben y las autoridades deben revelar. Yo estoy segura de que las amenazas provienen de quienes no quieren que yo continúe con esta búsqueda porque yo no tengo más enemigos. Pase lo que pase, nosotros no vamos a aceptar menos que la verdad”.

Por ahora, Ruby dice que lo único que le queda es resistir, tener paciencia y tenacidad para seguir su lucha por la verdad. Porque aunque ya no pueda ni apagar un bombillo en su casa para dormir, solo quiere despertar de este mal sueño.