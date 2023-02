Aunque en reiteradas ocasiones el presidente del Congreso de la República, Roy Barreras, expresó estar de acuerdo con la reforma a la salud que el presidente Gustavo Petro había planteado incluso antes de posesionarse como presidente, recientemente confesó no estar conforme con las decisiones ni con los métodos de la ministra de Salud, Carolina Corcho.

El proyecto de ley fue radicado el pasado lunes por el Gobierno de Petro en el Congreso, aun así, el presidente de este órgano legislativo aseguró que lo que en un inicio se había acordado con el mandatario no fue respetado en el proyecto presentado, de hecho, indicó que la ministra de Salud “desautorizó al presidente”.

Antes de que se radicara la reforma, Petro había sido conciso en que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) no se acabarían, sin embargo, el documento que el Congreso aprobó determina que estas sí dejarán de existir. Entonces se trataría de una decisión tomada por Minsalud sin la aprobación del presidente, de acuerdo con Barreras.

“Yo creo que la ministra Corcho desautorizó al presidente, porque hace dos semanas se dio un paso positivo hacia la transición. El presidente va a defender, y yo lo acompaño en eso, una reforma a la salud que haga un sistema más justo, pero el presidente y el Gobierno anunciaron que las EPS no desaparecerían”, señaló el político en entrevista con El Tiempo.

Y añadió: “Son 30 años de experiencia en sistemas de calidad, en sistemas de información en línea, en sistemas de distribución de medicamentos, en sistemas de administración de las redes y en resultados eficaces”.

Aun así, aseguró que van a “construir sobre lo construido” y que las EPS no desaparecerán hasta que haya una alternativa que les garantice una prestación de salud óptima a los colombianos.

Pero el tema de la desautorización de Petro no fue lo único que mencionó Barreras en contra de la jefa de cartera, también la tildó de arrogante y la comparó con la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, a quien considera una persona eficiente y sensata.

En cuanto a Carolina Corcho, la describió como “una ministra ideologizada, quien tiene desafortunadamente una característica, que no es buena y no es justa en ningún ministro, y es la arrogancia. Ella rompe el diálogo, impone sus decisiones, no escucha ni siquiera a sus pares en el gabinete, no escucha a los gremios y los descalifica y alimenta una especie de reforma revanchista contra lo que llaman la oligarquía”.