Cada 24 de septiembre se hace un llamado a mejorar las políticas públicas y compartir experiencias alrededor de la obesidad y el sobrepeso.

Según datos de 2016, estas enfermedades afectaban a más de 1.900 millones de personas en el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

Se estima que actualmente, solo en Colombia, el 37,7% de la población tiene sobrepeso y el 18,7% tiene obesidad, como indica la Encuesta de Situación Nutricional en Colombia de 2015.

Es decir que más de la mitad de las personas en el país, 56,4% de los colombianos, padecen de sobrepeso u obesidad.

Con el fin de contrarrestar estas cifras, La Verdad de su Peso ha creado nuevas iniciativas pedagógicas sobre el manejo integral de la obesidad.

Además, esta plataforma cumple tres años inspirando, conectando y empoderando a pacientes, cuidadores, médicos y organizaciones a romper el ciclo del sobrepeso y la obesidad en Colombia por medio de iniciativas que eliminan la desinformación sobre la enfermedad.

COVID-19

Con la llegada de la pandemia, la obesidad tomó particular protagonismo y generó una mayor alerta para la salud pública al ser considerada por la OMS un factor de riesgo de mortalidad, pues el estudio francés High Prevalence of Obesity in Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARSCoV-2) Requiring Invasive Mechanical Ventilation, reveló que el riesgo de requerir ventilación mecánica aumenta a medida que aumenta el IMC.

Por ejemplo, un IMC mayor que 35kg/m2 de forma independiente aumenta el riesgo de ventilación mecánica 7 veces y triplica el riesgo de ingreso a UCI.

Frente a esto la médica Sandra Núñez, vocera de La Verdad de su Peso comenta que “el coronavirus puso al descubierto esta otra pandemia oculta que sobrelleva nuestra sociedad: la obesidad. Una persona con esta condición es más vulnerable de padecer otras enfermedades crónicas más graves a futuro. Por esta razón, hoy más que nunca debemos asumir el cuidado de nuestro peso y nuestra salud, siempre acompañados por profesionales expertos en el tema”.

Educación

Bajo este panorama y con fin de incentivar el control de la enfermedad, La Verdad de su Peso ha creado diferentes iniciativas y espacios pedagógicos para que todos los colombianos puedan aprender sobre la obesidad y borrar los mitos que existen frente a pacientes con exceso de peso.

Así mismo, la campaña espera llamar a la acción de la consulta temprana y multidisciplinaria para prevenir y contrarrestar el crecimiento de esta enfermedad en el país.

Este 24 de septiembre, La Verdad de su Peso presenta el lanzamiento de la segunda temporada del Podcast Todo Sobre mi Peso, un espacio en el que Lucía, una mujer de 35 años con sobrepeso, decide contar su historia en el proceso de pérdida de peso y así inspirar a otros.

Sumado a esto, la plataforma anuncia la futura llegada de 100% saludable, una mini serie realizada en alianza con Discovery Channel que busca mostrar el recorrido de un paciente con obesidad en el proceso de pérdida de peso.

Con esta iniciativa se espera llegar de forma más cercana a muchas más personas para que conozcan la importancia de cuidar el peso. Por otro lado, la plataforma creó un Localizador de Especialistas de la Obesidad (HCP Locator), con el fin de facilitar el acceso a las personas idóneas para llevar a cabo un proceso médico adecuado en cuanto a sobrepeso y obesidad se refiere.

Esta herramienta inicialmente dispone de endocrinólogos y médicos internistas, otorgando un mayor empoderamiento y conocimiento a los pacientes en torno a esta condición, sus consecuencias y sus enfermedades asociadas, motivándolos a regresar a los centros de salud, antes de que su sobrepeso se salga de control.

Sumado a esto, desde el mes de julio, La Verdad de su Peso en Movimiento ha recorrido más de 4500 km por el país, a través de unas camionetas móviles que, con todos los protocolos de bioseguridad, se ubicaron en puntos estratégicos de más de 20 ciudades y municipios en las que a través de juegos y espacios pedagógicos, recibieron a más de 4200 colombianos, quienes han aprendido más sobre el sobrepeso y la obesidad.

“El cuidado del peso es necesario para mantener una óptima calidad de vida, pues la obesidad es un factor de riesgo para más de 200 condiciones crónicas como la hipertensión, la apnea del sueño, la diabetes tipo 2, entre otras. Por este motivo, fomentar espacios pedagógicos que incentiven hábitos saludables y mejoren el bienestar de las personas es importante y necesario pues en definitiva, el único estándar que importa es la salud”, finaliza Núñez.